Agencias

El papa, preocupado por la intensificación de la guerra en Ucrania

Guardar

Ciudad del Vaticano, 27 may (EFE).- El papa León XIV expresó su preocupación "por la guerra en Ucrania, que estos días está experimentando una fuerte intensificación", en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro.

"Deseo expresar mi solidaridad con quienes sufren a causa de los recientes ataques, perpetrados también contra la población civil", dijo el papa en referencia a los últimos ataques rusos.

PUBLICIDAD

"La guerra no resuelve los problemas, sino que los agrava. No genera seguridad, sino que multiplica el sufrimiento y el odio. Donde caen misiles y drones, caen también las esperanzas, se destruyen hogares y lugares de oración, se quiebran vidas inocentes", agregó el pontífice, que este miércoles recibió también en audiencia privada al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Después, el papa encomendó su protección a la Virgen, reina de la Paz de "todos los pueblos heridos por la guerra". EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Seúl vincula a Irán con el ataque al buque surcoreano en Ormuz y convoca al embajador

Infobae

DuckDuckGo crece un 33% en iOS en EEUU después de que Google introdujera más IA en su Buscador

DuckDuckGo crece un 33% en iOS en EEUU después de que Google introdujera más IA en su Buscador

Abascal pide detener y juzgar a Sánchez y Zapatero y cree parte de "la mafia" a los que les "defienden y justifican"

Abascal pide detener y juzgar a Sánchez y Zapatero y cree parte de "la mafia" a los que les "defienden y justifican"

La defensa de Sarkozy denuncia que la acusación se basa en imaginaciones, no en hechos

Infobae

El Congreso allana el camino para que el presidente ordene el despliegue de militares frente a protestas

El Congreso allana el camino para que el presidente ordene el despliegue de militares frente a protestas