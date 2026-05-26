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Trump afirma que su examen médico semestral ha salido "perfecto"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que su examen médico semestral ha salido "perfecto" en medio de las preocupaciones por su estado de salud debido a la insuficiencia venosa crónica que padece y a pocos días de que cumpla 80 años.

"Acabo de finalizar mi examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió perfecto. Gracias a los excelentes médicos y al personal. Regreso a la Casa Blanca", ha indicado en un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

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La visita de Trump a Walter Reed este martes supone su cuarta cita médica revelada públicamente desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025. Ni el magnate republicano ni la Casa Blanca han detallado a qué tipo de pruebas concretas se ha sometido el presidente.

El mandatario afirmó el pasado mes de enero que había acertado todas las preguntas de su tercer examen cognitivo --como parte de sus pruebas médicas rutinarias-- tras las especulaciones sobre el deterioro de su estado de salud después de que reconociera en una entrevista haber utilizado maquillaje para tapar hematomas y heridas de pequeños golpes y cortes.

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Trump sufre insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores de 70 años que causa hinchazón en las piernas y otros síntomas. La Casa Blanca ya adelantó a mediados de mes que pasaría este martes una serie de análisis rutinarios, que incluyen también pruebas dentales.

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