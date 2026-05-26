Segway aterriza en México con gran cantidad de ofertas de verano y sorteos semanales

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo de 2026

Las promociones exclusivas y los premios semanales de movilidad eléctrica premium celebran el creciente entusiasmo en torno a la movilidad eléctrica en todo México.

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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Segway, líder mundial en soluciones de micromovilidad, anunció el lanzamiento de una promoción de verano por tiempo limitado en México con ofertas especiales en modelos selectos de scooters eléctricos. El programa de verano, disponible a través de la tienda en línea oficial de Segway en México, store-mx.segway.com, y otros minoristas participantes, también incluirá obsequios semanales de scooters durante toda la temporada.

Ad portas de una de las temporadas más intensas y activas del año, llega esta promoción para celebrar el creciente entusiasmo por la movilidad eléctrica en México y ofrecer a más personas la oportunidad de experimentar la diversión y conveniencia del transporte cotidiano, las aventuras de fin de semana y todo lo demás.

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El período promocional inicial se extenderá desde el 26 de mayo hasta el 2 de junio, con descuentos de hasta un 50 % en scooters eléctricos seleccionados. Por otra parte, desde el 4 de junio hasta el 19 de julio, Segway también organizará sorteos semanales "Trophy Cup" que ofrecerán a los participantes la oportunidad de ganar un scooter cada semana, incluidos el Segway ZT3 Pro, el Segway E3 Pro y el Segway E2 Plus II.

"En Segway, nos enorgullece ver que más gente en todo México adopta la movilidad eléctrica. Esta campaña de verano tiene por fin ofrecer a más personas la oportunidad de experimentar la movilidad eléctrica premium de una manera emocionante, accesible y conectada con la vida cotidiana", señaló Tom Hebert, vicepresidente de Ventas de Segway. "Con eventos deportivos importantes, calles concurridas y el aumento de la actividad en las ciudades esta temporada, existe un interés real en encontrar formas más sencillas y agradables de desplazarse. Nos encanta ver cómo Segway comienza a influir en cómo las personas exploran, se conectan y viven cada día al máximo".

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El líder indiscutido de la línea para este verano es el Segway ZT3 Pro, el scooter eléctrico aventurero de Segway diseñado para usuarios que buscan rendimiento superior, diseño audaz y libertad para desplazarse con confianza por la ciudad. Con ofertas especiales de verano disponibles por tiempo limitado, la promoción además representa una de las oportunidades más atractivas para que los motociclistas en México adquieran el scooter urbano todoterreno insignia de Segway.

Para obtener más información, conocer las ofertas promocionales y participar en sorteos semanales, los consumidores pueden visitar la tienda en línea de Segway México: store-mx.segway.com.

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Acerca de SegwaySegway transformó la micromovilidad en 1999 con el revolucionario Personal Transporter, que despertó la curiosidad mundial sobre el futuro del transporte personal. Con su misión de "Simply Moving" ("Movilidad sin complicaciones"), Segway se dedica a simplificar la forma en que se desplazan tanto las personas como los bienes, así como promueve la eficiencia y la experiencia general de la vida cotidiana. Durante décadas, Segway se ha dedicado a establecer nuevos estándares en transporte de corta distancia y robótica de consumo, superando de manera constante los límites de la innovación. Hoy en día, como líder mundial en soluciones de micromovilidad, los productos de Segway han evolucionado mucho más allá de sus orígenes. Desde scooters eléctricos y go-karts hasta bicicletas eléctricas, vehículos de deportes motorizados y robots personales, Segway es pionera en el futuro de la movilidad con tecnología de vanguardia, pues ofrece productos innovadores que redefinen la forma en que nos desplazamos. Conozca más detalles en www.segway.com.

Contacto para los medios: Don.Stefanovich@Segway.com / Alicia.McAllister@Segway.com

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FUENTE Segway Inc.