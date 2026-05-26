Agencias

Rubio defiende que Ormuz tendrá que estar "abierto" y "sin peajes" tan pronto se cierre un acuerdo con Irán

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha abogado este lunes por que el estratégico estrecho de Ormuz esté "abierto, sin obstáculos y sin peajes" una vez Washington y Teherán alcancen un acuerdo, al tiempo que ha advertido que los estrechos "van a estar abiertos de una forma y otra".

"El estrecho tiene que estar abierto, sin obstáculos, sin peajes, y obviamente eso tiene que suceder inmediatamente en cuanto se llegue a un acuerdo", ha subrayado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a los medios.

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Las palabras de Rubio llegan poco después de que el Gobierno iraní haya descartado imponer un peaje al paso de buques mercantes por ese estrecho que conecta los golfos Pérsico y de Omán. En su lugar, la República Islámica ha abogado por una "tasa" por servicios marítimos y protección ambiental como solución al contencioso abierto con Estados Unidos.

Al hilo, Rubio ha asegurado que, a su juicio, "no hay ningún país en el mundo que esté a favor del sistema de peaje, excepto el régimen de Irán", por lo que no solo ha defendido que los estrechos "tienen que estar abiertos" sino que, además, ha advertido que "van a estar abiertos de una forma u otra".

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"Es ilícito, es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable. No conozco a ningún país del mundo que lo haga", ha espetado el secretario de Estado norteamericano remarcando que ello "no es aceptable" y "no puede suceder".

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