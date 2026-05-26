Mike Brown: "Estos chicos son grandes seres humanos y fantásticos jugadores"

Washington, 25 may (EFE).- El entrenador de los New York Knicks, Mike Brown, que este lunes se proclamó campeón de la Conferencia Este de la NBA, aseguró que sus jugadores son "grandes seres humanos" y "fantásticos deportistas".

"Los jugadores que hemos reunido, son simplemente grandes seres humanos y, obviamente, fantásticos jugadores de baloncesto", dijo Brown en declaraciones a pie de pista en Cleveland, tras barrer a los Cavaliers por 4-0 en las finales del Este.

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En su primera temporada en los Knicks, Brown ha llevado al equipo a sus primeras Finales de la NBA desde 1999, tras conquistar la NBA Cup en diciembre pasado, el primer título para Nueva York desde el anillo de 1973.

Brown llegó al equipo tras la destitución de Tom Thibodeau, quien la temporada pasada llevó a los Knicks a las finales del Este, con la exigente misión de dar un paso más y alcanzar las Finales de la NBA.

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"Todos y cada uno de los chicos del equipo han hecho sacrificios. Todos y cada uno de los chicos del equipo tiene espíritu competitivo. Todos y cada uno de los chicos del equipo está conectado", afirmó Brown.

"Todos y cada uno de los chicos creen el uno en el otro y en el proceso, y todos me exigen responsabilidades a mí y se las exigen entre ellos. Es un grupo extraordinario. Un grupo extraordinario", añadió.

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