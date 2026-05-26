Martes, 26 de mayo de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

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Teherán - Irán y Estados Unidos continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz después de que en los últimos días los dos rivales hayan acercado posturas, pero no lo suficiente para sellar un pacto que ponga fin a la guerra.

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- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este martes un debate sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, bajo la presidencia rotatoria de China y con la participación del ministro de Exteriores del país asiático, Wang Yi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúne en Nueva Delhi con los cancilleres de India, Japón y Australia para la reunión ministerial del Quad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE aborda la disponibilidad de fertilizantes para la UE tras el impacto de la guerra en Oriente Medio y recientes desarrollos comerciales que afecten a esas industrias. (Texto) (Vídeo)

RD CONGO ÉBOLA

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Nairobi - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viaja a la República Democrática del Congo (RDC) para evaluar el brote de ébola declarado en el este del país, que deja ya 220 muertes y más de 900 casos sospechosos.

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FAO ESPAÑA

Roma - El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en Roma en un evento de alto nivel de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre las consecuencias del conflicto de Oriente Medio en la seguridad alimentaria.

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ADEMÁS

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Jerusalén - La activista Zohar Chamberlain Regev, la única israelí a bordo de la Flotilla Global Sumud, defiende en una entrevista con EFE tras su detención en aguas internacionales el rol simbólico de la iniciativa: "Los palestinos no quieren nuestra caridad. Quieren su libertad". (Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA PROTESTAS | La Paz - Continúan las propuestas que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz en Bolivia mientras el Parlamento analiza un proyecto de ley que elimina las restricciones legales vigentes desde 2020 para que el Gobierno declare un "estado de excepción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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UCRANIA GUERRA | Leópolis (Ucrania) - Ucrania aspira a cortar el crucial vínculo terrestre entre Rusia y la Crimea ocupada y a perturbar la logística del Ejército ruso con el incremento de los ataques con drones de medio alcance contra carreteras clave. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

- También se enviará información sobre la amenaza rusa de lanzar una campaña de bombardeos contra objetivos administrativos y militares en Kiev, en represalia por el ataque contra una residencia estudiantil. (Texto).

ETIOPÍA ELECCIONES | Adís Abeba - El Partido de la Prosperidad (PP) del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, celebra su mitin de fin de campaña para las elecciones generales del 1 de junio, en las que su triunfo se da casi por seguro pese a los conflictos armados internos y el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. (Texto)

ISLAM PEREGRINACIÓN | Riad - Los fieles musulmanes visitan el monte Arafat, en el oeste de Arabia Saudí, el ritual más importante de la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí, en medio de un despliegue policial para garantizar la seguridad. (Texto) (Foto)

MILES DAVIS | Nueva York - Estados Unidos conmemora desde este martes el centenario del nacimiento del legendario trompetista Miles Davis (1926-1991) con conciertos y retrospectivas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, que reivindican la figura de un artista que revolucionó el jazz y redefinió sus fronteras a lo largo de cuatro décadas de carrera. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

- Con motivo de las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta se celebrará el próximo domingo 31 de mayo, la Agencia EFE enviará este martes la segunda parte de una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

11:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una protesta ante el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) para exigir la liberación de las presas políticas en Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en abril. (Texto)

12:30GMT.- Sao Paulo.- BRASIL AMAZONÍA.- La Fundación Getúlio Vargas (FGV), un ente privado, divulga una investigación sobre las consecuencias del calentamiento global y la sequía en la población de la Amazonía. (Texto)

14:00GMT.- Lima.- PERÚ MINERÍA.- El decimosexto Simposio Internacional de Minería de Perú, una de las principales citas del sector minero en América Latina, comienza con un programa de tres jornadas de conferencias y debates sobre las perspectivas del sector en pleno proceso electoral en el país andino. (Texto)

14:00GMT.- Nueva York.- ONU PAZ.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este martes un debate sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, bajo la presidencia rotatoria de China y con la participación del ministro de Exteriores del país asiático, Wang Yi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El recrudecimiento del conflicto armado, la crisis del sistema de salud y las dificultades para avanzar en reformas sociales aparecen entre los principales desafíos que deberá afrontar quien gane las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta será este 31 de mayo, después de cuatro años de Gobierno progresista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Colombia celebrará el próximo domingo elecciones presidenciales con la necesidad de mejorar su desempeño económico, marcado por el aumento de la deuda pública, el deterioro fiscal y la desaceleración de la inversión extranjera, para poder mantener los avances sociales impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Quito.- ECUADOR TEATRO.- Risas, ironía y una alta dosis de realidad se entretejen en la obra ecuatoriana de microteatro 'Con mis perrhijos no te metas', que analiza la tendencia de la sociedad actual a tener cada vez menos descendientes, pero que cría a mascotas como hijos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- Recorrido especial de la muestra "Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma", exposición que propone una nueva lectura de la obra de Montenegro, pionero del muralismo en México y de la masculinidad moderna. (Texto) (Foto)

18:00GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA ofrece una conferencia de prensa para compartir los planes para la Base Lunar y destacar los avances hacia una presencia sostenida en la superficie lunar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica este martes sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de abril, después de que en marzo la cifra de visitantes extranjeros aumentara un 5,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior. (Texto)

20:00GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Victor Torres, rinde homenaje en Buenos Aires a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983). (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Ciudad de México.- MEXICO INFANCIA.- Presentación de VigIA, una herramienta digital que utiliza inteligencia artificial para anticiparse al riesgo, detectar señales de alerta y permitir a las familias actuar antes de que ocurra un abuso sexual infantil. (Texto)

21:00GMT.- Asunción.- PARAGUAY DICTADURA.- Organizaciones sociales conmemoran el 50 aniversario de la 'Pascua Dolorosa', como se conoce en Paraguay a la represión ocurrida en la Semana Santa de 1976 contra campesinos de las Ligas Agrarias Cristianas y otros opositores al dictador Alfredo Stroessner (1954-1989). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Georgetown.- GUYANA INDEPENDENCIA.- Guyana conmemora el 60 aniversario de su independencia del Reino Unido convertido en un país en plena transformación y con un gran crecimiento económico gracias a sus reservas petroleras. (Texto) (Foto)

Nueva York.- MILES DAVIS.- Estados Unidos conmemora a partir de este martes el centenario del nacimiento del legendario trompetista Miles Davis (1926-1991) con conciertos y retrospectivas desde Nueva York hasta Los Ángeles o Chicago que reivindicarán la figura de un artista que revolucionó la historia del jazz y redefinió sus fronteras a lo largo de cuatro décadas de carrera. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- Se presenta la minuta de la reunión llevada a cabo por el Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay para analizar medidas a tomar por dicha entidad en materia de tasas. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY LIBROS.- En el marco del Día Nacional del Libro, representantes de pequeñas librerías de Montevideo dialogan con EFE sobre su proyecto para reglamentar el precio de los libros en el país sudamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Austin.- EEUU ELECCIONES.- Texas celebra la segunda vuelta de las primarias para elegir a los candidatos demócratas y republicanos que concurrirán en las elecciones al Congreso. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona en la que declaran tres médicos que tuvieron contacto con él en la Clínica Olivos, donde el futbolista fue sometido en 2020 a una cirugía antes de morir. . (Texto)

Ciudad de Panamá.- AMÉRICA DERECHOS.- Lanzamiento oficial este martes en Panamá del Centro Regional de Derecho Internacional Humanitario para las Américas, como iniciativa orientada a fortalecer la cooperación, formación y difusión del DIH en la región, y que cuenta con el apoyo de la Cooperación Española. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TRUMP.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se somete a su examen médico anual. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que se celebra en Ciudad de México, discute los retos económicos y geopolíticos actuales con la presencia del canciller mexicano, Roberto Velasco, y el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar(1996-20024), entre otros líderes políticos y empresariales. (Texto) (Foto) (vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con la tasa de desempleo del primer trimestre de 2026, después de que ese indicador se situase en 2,5 % de octubre a diciembre y que registrase una tasa de informalidad de 55 %. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL DEFENSA.- Los fusileros navales de la Marina brasileña hacen una demostración con 500 militares, robots, drones y carros blindados, como parte de un entrenamiento para actuar en misiones de paz de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

08:00GMT.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Reunión del Consejo de Ministros de la UE de Agricultura y Pesca, donde se abordará la disponibilidad de fertilizantes para la UE tras el impacto de la guerra en Oriente Medio y recientes desarrollos comerciales que afecten a esas industrias. (Texto) (Vídeo)

08:00GMT.- Bruselas.- UE PRESUPUESTO.- Consejo de Asuntos Generales de la UE en el que se preparará la agenda de la cumbre de líderes de la UE de junio y se debatirá el próximo marco presupuestario plurianual de la UE. (Texto)

09:00GMT.- Skopie.- ALBANIA GOBIERNO IA.- El Tribunal Constitucional de Albania se pronuncia sobre el nombramiento de una figura virtual, creada con inteligencia artificial bajo el nombre de 'Diella', en el cargo de ministra de Obras Públicas (la primera ministra virtual del mundo), una decisión del gobierno socialista del país impugnada por la oposición ante la citada corte. (Texto)

19:00GMT.- París.- OCDE COMERCIO.- La OCDE publica las cifras trimestrales del comercio exterior en el G20.

10:00GMT.- París.- FRANCIA CALOR - Ocho departamentos del noroeste de Francia se encuentran este martes en alerta naranja por calor -la más grave antes de la máxima, de color rojo- debido a "unas temperaturas extraordinariamente altas para finales de mayo", con mínimas nocturnas que no bajarán de los 20 grados, lo que se considera como noches tropicales. (Foto) (Vídeo)

10:30GMT.- Roma.- FAO ESPAÑA.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en Roma en un evento de alto nivel de la Organización de la ONU para la Alimentacion y la Agricultura (FAO) sobre las consecuencias del conflicto de Oriente Medio en la seguridad alimentaria (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30GMT.- Moscú.- RUSIA SEGURIDAD.- La región de Moscú acoge un foro internacional de seguridad.

Riga.- LETONIA GOBIERNO.- El candidato a primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, presenta oficialmente la composición y el programa de gobierno de su posible gabinete antes de someterlo a votación por el Parlamento.

Atenas.- GRECIA PARTIDOS.- El ex primer ministro griego de izquierda Alexis Tsipras presenta su nuevo partido político en un acto que se celebrará en la plaza de Thiseio, en el corazón de Atenas. (Texto)

Ereván.- ARMENIA EE.UU..- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Armenia, donde se reúne con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyán, para la firma de varios acuerdos bilaterales (Texto) (Foto

Londres.- R.UNIDO ESCOCIA.- El Parlamento escocés vota una moción para pedir al Gobierno británico que le transfiera competencias para convocar un nuevo referéndum de independencia.

Lisboa.- BAD BUNNY.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny llega con su fenómno mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' a Lisboa tras arrasar en Barcelona y antes de las diez fechas de conciertos que tiene previstas en Madrid, tras las que continuará con su gira europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL PATRIMONIO.- La emblemática Torre de Belém, una de las atracciones turísticas más visitadas de Lisboa y declarada como Patrimonio Mundial desde 1983, reabre al público tras más de un año cerrada por obras de restauración. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- GEORGIA INDEPENDENCIA.- Georgia celebra el Día de la Independencia entre festejos oficialistas en la Plaza de la Libertad y mítines de la oposición (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belgrado.- SERBIA GOBIERNO.- El partido nacionalista serbio SNS, del presidente populista Aleksandar Vucic, organiza una gran manifestación "patriótica" del 26 al 29 de mayo. (Texto)

Nicosia.- UE EEUU JUSTICIA INTERIOR.- Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos celebran una cumbre en Nicosia (Chipre). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

05:00GMT.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- La activista Zohar Chamberlain Regev, la única israelí a bordo de la Flotilla Global Sumud, defiende en una entrevista con EFE tras su detención en aguas internacionales el rol simbólico de la iniciativa: "Los palestinos no quieren nuestra caridad. Quieren su libertad". (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00GMT.- Rabat.- MARRUECOS ARMAMENTO.- Marruecos, segundo importador de armas en África, intensificó en la última década la adquisición de armamento y tecnología militar, con un enfoque en la protección de su orientación geoeconómica como hub logístico regional y en la defensa tradicional del territorio, especialmente en el contexto del conflicto del Sáhara Occidental. Por Mohamed Siali (Texto)

ISLAM PEREGRINACIÓN.- Los fieles musulmanes visitan el monte Arafat, en el oeste de Arabia Saudí, el ritual más importante de la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí.

África

Abuya.- NIGERIA JUSTICIA.- Nueva audiencia en un tribunal de Nigeria en la causa abierta por presunta posesión ilegal de armas de fuego contra el exministro de Justicia y exfiscal general Abubakar Malami.

Dakar.- SENEGAL PARLAMENTO.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Senegal celebra una sesión para elegir al nuevo presidente de la Cámara tras la dimisión de El Malick Ndiaye, quien ocupaba el cargo hasta ahora y aliado de Ousmane Soko, cesado como primer ministro el pasado viernes (Texto)

Adís Abeba.- ETIOPÍA ELECCIONES.- El Partido de la Prosperidad (PP) del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, celebra su mitin de final de campaña para las elecciones generales del 1 de junio. (Texto)

Asia

Bangkok.- UNIÓN EUROPEA TAILANDIA.- El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, visitará Bangkok del 25 al 29 de mayo en una misión comercial agroalimentaria para la promoción de productos europeos y ampliar la presencia de estos en el mercado tailandés.

Tokio.- JAPÓN FILIPINAS.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., llega a Japón como invitado de Estado para reunirse con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, una visita de cuatro días en la que Tokio busca fortalecer lazos con Manila.

Pekín.- CHINA PAKISTÁN.- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, finaliza con la visita oficial a China en un momento marcado por la crisis en Oriente Medio y los esfuerzos diplomáticos de Islamabad.

Nueva Delhi.- INDIA QUAD.- Nueva Delhi acoge la reunión de ministros de Exteriores del QUAD, en la que participarán el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, y el jefe de la diplomacia japonesa, Toshimitsu Motegi.

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúne en Nueva Delhi con los cancilleres de India, Japón y Australia para la reunión ministerial del Quad.

Pekín.- CHINA SINGAPUR.- El ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, realiza una visita oficial a China.

Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El Museo Nacional de Arte de China inaugura 'La fuerza de la expresión. El arte de Jorge Rando', una antológica con 60 óleos y dibujos del pintor malagueño, primera muestra individual de un artista español en varios años en las salas principales del NAMOC. (Texto) (Foto)

Pekín.- CHINA SERBIA.- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, se encuentra en China para una visita oficial de cinco días que busca estrechar los lazos con el gigante asiático y durante la que se verá con su homólogo chino, Xi Jinping, entre otras actividades.

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Redacción EFE Internacional

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