La Comisión Europea comparte "plenamente" la visión del papa León XIV sobre la IA

Bruselas, 26 may (EFE).- La Comisión Europa aseguró este martes que comparte "plenamente" la visión sobre la inteligencia artificial del papa León XIV, que en su primera encíclica afirmó que la herramienta tiene "que ser desarmada" de las "lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte".

"Compartimos plenamente la visión de su santidad el papa León XIV y la necesidad de un marco jurídico eficaz y sólido para la inteligencia artificial. En Europa, esto no es solo una visión; ya es una realidad", señaló el portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución.

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Regnier aludió a las leyes de las que se he dotado la Unión Europea (UE) sobre inteligencia artificial, las de servicios y de mercados digitales (DSA y DMA, respectivamente) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

"Hoy en Europa podemos afirmar con orgullo que contamos con un marco jurídico claro e inequívoco", afirmó el portavoz, y añadió que ese marco protege a los menores en internet, a las mujeres víctimas de la generación de imágenes sexualizadas sin su consentimiento o ante la pornografía infantil.

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"Este tipo de contenido no tiene cabida en Europa", dijo Regnier.

En su encíclica, León XIV explicó que la inteligencia artificial "está cambiando muchos aspectos de nuestra vida" y está "fuertemente también cambiando el modo en el que se están llevando a cabo los conflictos", por lo que explicó que se sentía "responsable" de dar la visión de la Iglesia sobre ese tema. EFE

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