El operador de Starbucks en Corea del Sur se disculpa públicamente por la polémica campaña

Seúl, 26 may (EFE).- El presidente del surcoreano Grupo Shinsegae, Chung Yong-jin, se disculpó públicamente este martes por una polémica campaña promocional de Starbucks en el país asiático, asociada con una masacre histórica de manifestantes prodemocracia y que ha desatado peticiones de boicotear la cadena.

"Inclino la cabeza en una sincera disculpa y pido que me perdonen", dijo en una rueda de prensa Chung, al frente de un conglomerado que opera Starbucks en Corea del Sur, según fue citado por la agencia local de noticias local Yonhap.

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En su primera disculpa pública formal desde que asumió su cargo actual en marzo de 2024, Chung afirmó que no presentará excusas y asumirá toda la responsabilidad por el incidente.

La polémica se desató el lunes 18 de mayo, aniversario del levantamiento en 1980 en la ciudad de Gwangju contra la dictadura de Chun Doo-hwan, cuya represión a manos del Ejército dejó cerca de 600 muertos.

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Ese día, la cadena de cafeterías lanzó en Corea del Sur una promoción en línea llamada 'Tank Day' para vender vasos térmicos, desatando críticas entre los que consideraron que el nombre y los eslogans promocionales evocaban los tanques utilizados en Gwangju y el asesinato de un estudiante en la represión militar de los años 80.

La polémica derivó en el despido del director ejecutivo local de Starbucks Korea, Son Jung-hyun, así como en una disculpa pública de la sede global de Starbucks.

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También resultó en una investigación policial contra Chung y Son por presunta difamación y ofensas contra las víctimas de Gwangju, además de boicots de sectores civiles y gubernamentales.

El escándalo, sin embargo, no ha dejado de crecer. La Comisión de Comercio Justo afirmó estar revisando la regulación sobre potenciales reembolsos de los saldos en las populares tarjetas de prepago de Starbucks, en medio de los reclamos de los usuarios críticos de la campaña.

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El saldo acumulado de las tarjetas prepago de Starbucks Korea alcanzaba los 427.600 millones de wones (unos 281 millones de dólares) a finales de 2025, según un informe regulatorio de Starbucks citado por el diario local JoongAng Daily.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, criticó duramente la campaña 'Tank Day' y vinculó otro evento promocional de 2024 con una supuesta burla a las víctimas del hundimiento del ferri Sewol en 2014, donde fallecieron 304 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria.

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Lee criticó que Starbucks lanzara en Corea del Sur una campaña centrada en la sirena, logo de la compañía desde su lanzamiento, "insultando a las víctimas" según el mandatario por tratarse de un ser mitológico que provoca naufragios.

Starbucks Korea rechazó tal afirmación, señalando que la sirena forma parte de la identidad de la marca desde hace décadas.

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Corea del Sur era a finales de 2025 el tercer mayor mercado mundial de Starbucks por número de locales, con 2.115 tiendas, según cifras de la compañía citadas por Yonhap. EFE

(foto)(vídeo)

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