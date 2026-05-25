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Xi recibe a primer ministro pakistaní en medio de posibles avances en el acuerdo con Irán

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Pekín, 25 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este lunes en Pekín con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, coincidiendo con un momento de posible avance hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y con un creciente protagonismo de Islamabad como mediador.

Por el momento los medios estatales chinos no han difundido el contenido de las conversaciones entre Xi y Sharif, quien se encuentra de visita oficial en el país asiático desde el pasado sábado.

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En los últimos días, autoridades paquistaníes han actuado como canal para el intercambio de mensajes entre Washington y Teherán, mientras China ha expresado públicamente su apoyo al papel de mediación "justo y equilibrado" de Islamabad.

Pekín considera que Pakistán puede contribuir a una "resolución adecuada" de la cuestión del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita alrededor del 45 % de las importaciones chinas de petróleo y gas.

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El canciller chino, Wang Yi, ha elogiado en las últimas semanas los esfuerzos paquistaníes para facilitar contactos entre Irán y Estados Unidos y ha pedido a Islamabad que intensifique sus gestiones para contribuir a la desescalada.

Medios como Axios o The New York Times informaron de que Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear, aunque Teherán ha evitado pronunciarse oficialmente al respecto.

Pakistán indicó por su parte que espera albergar "muy pronto" en Islamabad nuevas rondas de negociaciones entre Washington y Teherán, tras un primer intento fallido en abril.

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