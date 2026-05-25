Tardeo de autor, encuentros especiales y sus platos más icónicos... VIPS completa de nuevo la Feria del Libro

¿Hay ganas de que llegue la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid? Sí, quedan pocos días para que esta celebración de la cultura llegue a nuestras vidas y estamos deseando navegar sobre esas lecturas que nos hacen olvidarnos de todo y vivir multitud de historias ficticias. Días de paseo por las casetas y de encuentros con escritores que marcan nuestra mesilla de noche, pero también de planes sociales que acaban con una comida o una cena como broche final del día.

En este contexto, VIPS entra en juego consolidando su apuesta por la cultura: por tercer año consecutivo, la marca renueva su compromiso integrando gastronomía y literatura bajo el lema 'Comer es Cultura', siendo el espacio de restauración oficial de la Feria, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio.

PUBLICIDAD

Y... ¿qué platos vamos a poder disfrutar? Desde los grandes clásicos de la marca, como los batidos VIPS o el sándwich Club -también disponibles en versión apta para celíacos- hasta ensaladas, dulces y helados para todos los gustos.

El lema 'Comer es Cultura' reivindica la gastronomía como parte de la tradición española en un entorno cultural de referencia como lo es la Feria del Libro. Y es que, cada receta cuenta historia: de tradición, de creatividad, de territorio o de evolución. Al final, es alrededor de una mesa donde se comparten ideas, se gestan conversaciones, se celebran encuentros y se construyen recuerdos... porque la gastronomía no es solo alimento, es identidad, memoria y lenguaje. Una expresión cultural tan poderosa como cualquier libro.

PUBLICIDAD

VIPS PRESENTARÁ LA NUEVA EDICIÓN ESPECIAL DE SU ICÓNICA REVISTA 'NORMAL'

De esta manera, VIPS estará presenta en Retiro con cuatro quioscos consolidados como punto de encuentro entre literatura y gastronomía. Y no solo eso, también presenta una nueva edición especial de su icónica revista 'Normal', el proyecto editorial con el que la marca lleva años reivindicando la cultura como parte de su universo y convirtiendo sus restaurantes en espacios de conversación, inspiración y encuentro.

PUBLICIDAD

La revista estará disponible para los más de 1.000.000 de visitantes y contará con dos portadas: la del escritor Arturo Pérez-Reverte, quien además firma una entrevista en exclusiva desde su biblioteca personal, y la de la artista española Coco Dávez, reconocida internacionalmente por su universo visual y creadora de la icónica colección 'Faceless'.

Además de acompañar a los visitantes con sus platos clásicos, el quiosco VIPS más cercano a la puerta de Sainz de Baranda del Retiro acogerá, con entrada libre hasta completar aforo, diferentes encuentros con autores y clubes de lectura.

PUBLICIDAD

El club de lectura tendrá lugar el próximo 2 de junio a las 19h, con David Toscana, para conservar y compartir impresiones sobre el libro 'El ejército ciego'. Un planazo socializar, descubrir nuevos géneros literarios y enriquecer la comprensión de un texto a través de las distintas perspectivas de los participantes. Si deseas asistir, solo tendrás que inscribirte a través de la librería 'Los pequeños Seres'.

MERIENDAS DE AUTOR CON JACOBO BERGARECHE Y MIGUEL GANE

PUBLICIDAD

El 11 de junio a las 19:45h tendrá lugar el encuentro con Jacobo Bergareche, uno de los autores españoles más destacados de los últimos años y responsable de algunas novelas como 'Estaciones de regreso' o 'Las despedidas', que contará también con la participación de la periodista Paloma Herce.

El siguiente pase será el viernes 12 de junio a las 19h, con la participación de Miguel Gane, uno de los autores más reconocidos de la poesía contemporánea en español, quien abordará su trayectoria a través de algunos de sus poemarios más destacados, como 'Con tal de verte volar', 'Ahora que ya bailas', 'La piel en los labios' o 'Los Ojos de sol'.

PUBLICIDAD

DE LA GASTRONOMÍA, PASANDO POR LOS ENCUENTROS ESPECIALES, AL TARDEO DE AUTOR

Si VIPS lleva décadas siendo punto de encuentro para generaciones de madrileños, Mahou se ha consolidado también como un icono cultural de la ciudad. Ambas marcas se unen en esta nueva edición de la feria para crear 'Tardeo de autor': un encuentro que celebrará Madrid desde la cultura, la conversación y sus símbolos más reconocibles.

PUBLICIDAD

La cita contará con Manu García del Moral, más conocido como @secretosdemadrid, autor del libro 'Los 20 Iconos de Madrid' y una de las voces que mejor retrata la esencia y las historias ocultas de la capital ante una comunidad de más de medio millón de seguidores. Junto a él participará Jaime Rodríguez Pérez-Olleros, en una conversación sobre los lugares, costumbres y rituales que han convertido a Madrid en mucho más que una ciudad: una forma de vivir.

¿Cuándo? Será el próximo jueves 4 de junio a las 19:30h cuando los autores dialoguen sobre algunos de los grandes iconos de Madrid, sobre cómo la ciudad ha influido en su mirada literaria, haciendo referencia a los libros y textos que han escrito y reflexionando sobre el papel que Madrid juega en ellos, ya sea como inspiración, escenario o referencia cultural.

PUBLICIDAD