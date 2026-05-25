México registró un superávit comercial de 3.882 millones en abril que contrastó con el déficit de hace un año

La balanza comercial de México se anotó en abril un superávit de 4.520 millones de dólares (3.882 millones de euros) que contrastó con el negativo que mantuvo por 88,1 millones de dólares (75,7 millones de euros) doce meses atrás, aunque este sí fue un 31,2% inferior al saldo positivo de marzo.

Según se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el país norteamericano exportó bienes por 72.042 millones de dólares (61.879 millones de euros) y los importó por 67.522 millones de dólares (57.997 millones de euros), un 32,6% y un 24,1% más, respectivamente.

PUBLICIDAD

El deterioro del superávit entre marzo y abril se explicó por el retroceso de los productos no petroleros, que pasó de 8.320 millones de dólares (7.146 millones de euros) a 7.216 millones de dólares (6.198 millones de euros), y por el mayor déficit de los petroleros, que aumentó de 2.388 millones de dólares (2.051 millones de euros) a 2.696 millones de dólares (2.316 millones de euros).

Ya en el acumulado de los cuatro primeros meses de 2026, México vendió mercancías al exterior por valor de 247.628 millones de dólares (212.695 millones de euros), un 21,8% más, al tiempo que los adquirió por 244.120 millones de dólares (209.682 millones de euros), un 19,9% más.

PUBLICIDAD