El presidente de Bolivia anuncia que reducirá a la mitad su salario y el de su Gabinete en medio de protestas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este lunes que reducirá a la mitad su salario, así como el de los miembros de su Gabinete, en medio de la oleada de protestas y bloqueos de carreteras registrados en el país latinoamericano desde hace semanas.

"Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en un 50%", ha señalado durante un discurso en Sucre con motivo del 217 aniversario de la Revolución de Chuquisaca, que marcó el inicio de los movimientos independentistas en América Latina.

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El mandatario boliviano también ha anunciado una medida que beneficiará, entre otros, a los transportistas, trabajadores independientes y gremiales, así como artesanos, que hayan tenido problemas con el sistema tributario.

"En estos seis meses hemos intentado escuchar, aprender, comprender a la inmensa mayoría de la patria y, tal vez, con la mayor humildad, nos hemos descuidado en generar un gobierno que sea amplio y que comprenda a todas las condiciones, a todos los sectores, a todas las organizaciones", ha reconocido.

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Así, ha apuntado a que le "faltó espacio o entender la diferencia", si bien ha afirmado que "no es verdad" que se vaya a "privatizar nada" o que se vayan a "subir las tarifas de la electricidad". "Cuando dicen que va a haber leyes que coarten los derechos o decretos que coarten los derechos de los bolivianos para poder expresarse libremente, eso no es verdad", ha insistido.

Paz también ha asegurado que el bloqueo "no es la solución". "El diálogo sí fue creado dentro de la Constitución para poder llevar adelante la patria. Y este Gobierno será, y siempre será, un Gobierno del diálogo con las regiones", ha argüido.

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El mandatario --que ha recordado que está prevista la celebración de un Consejo Nacional y Económico para el miércoles 27 de mayo-- se ha pronunciado así en medio de las movilizaciones de indígenas, campesinos y sindicalistas que han pedido su dimisión por la crisis económica, unas protestas que han dejado ya cuatro muertos y más de un centenar de detenidos.