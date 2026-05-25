El Congreso debate mañana dos iniciativas de PP y Sumar para aplicar el IVA Cultural reducido a artistas y galerías

El Congreso de los Diputados debate y vota este martes en la Comisión de Cultura dos proposiciones no de ley (PNL) del PP y de Sumar en las que reclaman al Gobierno una reducción en el IVA Cultural aplicable a artistas y galerías de arte.

El Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a transponer de manera "urgente" la Directiva Europea y adoptar un IVA cultural reducido para artistas y galerías, estudiando la posibilidad de mantener el REBU (Régimen Especial de Bienes Usados) en la venta de obras adquiridas sin un IVA reducido.

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En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP recoge una reclamación que las galerías de arte llevan haciendo en los últimos años y que piden un IVA que se sitúe en el 5-7 por ciento, en línea con otros países europeos, como Alemania, Italia, Francia o Portugal.

Recientemente, las galerías de arte españolas cerraron sus puertas durante la primera semana de febrero interrumpiendo, a juicio del PP, una actividad que es sin duda alguna imprescindible para la sociedad.

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"No puede haber más dilaciones. España no puede seguir penalizando a sus artistas manteniendo una situación de gran desventaja frente al resto de países europeos que sí han entendido la importancia de la labor que vienen realizando artistas y galerías por llevar la cultura a todas las personas que se acercan a nuestros espacios", sostiene la formación.

"La falta de iniciativas del Ministerio está afectando directamente a la competitividad de las galerías y la remuneración digna del trabajo artístico. Este hecho afecta de forma directa a los más de 24.000 artistas y alrededor de 11.000 empleos vinculados directamente al ecosistema de las artes visuales en España. Y ello considerando que el 77% de los artistas españoles ingresan al año menos de 12.000 euros", señala el PP en el texto.

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Por su parte, Sumar reclama la misma petición, con el objetivo de reforzar la competitividad del sector cultural y evitar la "deslocalización" de creadores, galerías y coleccionistas hacia otros países europeos con marcos fiscales más favorables.

Así consta en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la formación defiende que el mercado del arte forma parte "del ecosistema cultural y creativo del país" y que apoyar a artistas y galerías "no puede suponer una medida elitista, sino una medida de política cultural".

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Sumar advierte de que la actual fiscalidad aplicada al mercado del arte en España constituye "una carga desproporcionada" que penaliza al conjunto del sector cultural y favorece dinámicas de "dumping fiscal" y competencia desleal dentro de la Unión Europea.

En concreto, recuerda que en España las ventas directas de los artistas tributan al 10% de IVA y las de las galerías al 21%, "sin que exista ningún mecanismo compensatorio específico", una situación que, a su juicio, debilita la competitividad del sector y dificulta la promoción e internacionalización de artistas y galerías.

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La formación señala además que, a diferencia de otros ámbitos culturales como el cine, las artes escénicas o el libro, la comercialización de obras de arte no dispone de incentivos fiscales equiparables.

JUNTS LO PIDIÓ YA EN EL SENADO Y SE APROBÓ

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El Senado también aprobó el pasado 16 de febrero una moción de Junts que instaba al Gobierno a reducir el IVA cultural para artistas y galerías. La iniciativa salió adelante con los votos de PP, Sumar, PNV y Esquerra Republicana. El PSOE votó en contra.

Las quejas de las galerías vienen desde hace algunos años. Por ejemplo, en la última edición de ARCO, las galerías españolas apagaron sus luces durante una hora. En 2024, Urtasun anunció que su departamento estudiaría una posible bajada del IVA a las compras en el arte contemporáneo. Desde entonces, ha reafirmado su apoyo a la propuesta, pero ha comentado en varias ocasiones que la fiscalidad "no es una competencia de Cultura sino de Hacienda".

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