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Condenan a 3 años y medio de prisión al capitán del barco hundido en Indonesia en el que murió una familia valenciana

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El Tribunal de Labuan Bajo ha condenado a tres años y medio de prisión al capitán del barco hundido en Indonesia el 26 de diciembre de 2025 en el que murieron cuatro miembros de una familia valenciana. Así mismo, ha fijado dos años y medio de cárcel para el jefe de la sala de máquinas, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la familia.

La tragedia se cobró la vida de Fernando Martín, de 44 años, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia C.F. y del hijo de éste con una pareja anterior, Mateo, de 9 años. También falleció Lía, de 12 años, y Quique, de 10, hijos de la mujer de Fernando, Andrea Ortuño, y de su anterior compañero sentimental. La mujer sobrevivió al naufragio.

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En el caso de Quique, la búsqueda de su cuerpo finalizó sin éxito después de que las autoridades dieran por concluido el operativo. Las tareas de búsqueda se prolongaron durante 15 días por el Parque Nacional de Komodo sin éxito.

(((Habrá ampliación)))

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