Aumentan a más de 900 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

La autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 900 los palestinos muertos a causa de ataques de Israel desde la entrada en vigor en octubre de un acuerdo de alto el fuego, incluidos seis fallecidos durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que desde el 11 de octubre, fecha de entrada en vigor del acuerdo a raíz del pacto para aplicar la propuesta de Estados Unidos para la Franja, se han registrado 904 muertos y 2.713 heridos.

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Así, ha apuntado que durante las últimas 24 horas se han registrado seis fallecidos --cinco en ataques y uno muerto por la gravedad de las heridas sufridas días antes-- y ocho heridos.

La cartera ha señalado además que hasta la fecha se han recuperado 777 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo. En la actualidad se encuentran desplegadas en la llamada 'línea amarilla', que cubre más de la mitad del enclave costero.

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Por último, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.797 fallecidos y 172.821 heridos, si bien ha remarcado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.