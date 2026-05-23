Dos aeronaves de EE.UU. surcan el cielo de Caracas para simulacro supervisado por Donovan

Caracas, 23 may (EFE).- Dos aeronaves militares estadounidenses surcaron este sábado el cielo de Caracas con el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, y un contingente militar a bordo, como parte del simulacro de evacuación que Estados Unidos llevó a cabo en su embajada en Caracas, mientras decenas de chavistas manifestaron su rechazo a la actividad.

El simulacro, que también sirvió para que autoridades del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez se encontraran con Donovan, se realizó entre las 10:00 y las 14:00 horas locales (14:00 y 18:00 GMT) y comenzó con el sonido de una alarma, el aterrizaje de las aeronaves con el posterior descenso de los militares y el ingreso de ambulancias y bomberos, constató EFE.

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Las aeronaves eran dos MV-22B Osprey de la marina estadounidense, según detalló en una publicación en X el Comando Sur, que también compartió imágenes y videos del aterrizaje y de los militares armados portando una gran bandera de Estados Unidos en la sede diplomática en Caracas.

Según el mensaje, en su segunda visita oficial después de la que hizo en febrero, Donovan sostuvo conversaciones con "altos representantes del gobierno interino" de Rodríguez y "observó a la fuerza conjunta realizar un ejercicio de respuesta militar".

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"Seguimos comprometidos con garantizar la implementación del plan de tres fases de la Casa Blanca, particularmente la estabilización de Venezuela y con la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental", añadió el Comando Sur en referencia a la estrategia del presidente Donald Trump para la transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos está comprometido con una "Venezuela libre, segura y próspera".

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El Gobierno de Venezuela informó el jueves que autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro "ante eventuales situaciones médicas" o catástrofes como parte de "los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática".

Las autoridades aeronáuticas venezolanas son las responsables de "autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad", dijo en ese momento el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un comunicado.

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No obstante, mientras el ejercicio ocurría decenas de chavistas se concentraron en una plaza del centro de Caracas para protestar contra lo que consideraron como una "injerencia" de Estados Unidos.

"No al simulacro" y "Yankee, go home!", fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes.

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"Hoy nosotros nos estamos manifestando, porque ese simulacro de ayuda mutua que ellos quieren por catástrofes en Venezuela es solamente una muestra todavía de su manipulación, de su injerencia en un país libre y soberano", dijo a EFE Mariela Machado, dirigente del Movimiento de Pobladores.

A su lado, sus decenas de compañeros portaban pancartas con mensajes como: "¡No nos da la gana de ser colonia norteamericana!", mientras cargaban banderas y banderines de Venezuela.

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Por su parte, Víctor Romero, de 60 años, consideró que este ejercicio de Estados Unidos "no es más que una provocación al pueblo venezolano", y aseguró que los venezolanos no están "contentos" como ha querido manifestar el presidente estadounidense, Donal Trump, luego de la captura de Maduro.

"Estamos arrechos -molestos- por la injerencia del Gobierno de los Estados Unidos", añadió.

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No obstante, expresó su respaldo a la presidenta encargada, tras señalar que la relación que sostiene su país con Estados Unidos es una cuestión de diplomacia que viene dada por "una coacción" y "una amenaza" de Washington, luego del ataque militar del pasado 3 de enero que terminó con la captura de Maduro.

Asimismo, la diputada chavista Iris Varela publicó un mensaje en X en el que manifestó: "Váyanse al carajo yankees de mierda! El pueblo venezolano jamás se dejará aplastar por imperio alguno. Hagan lo que hagan, la patria vencerá".

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En este contexto, el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, publicó un vídeo en redes sociales del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) en el que señala que el chavismo es la garantía de la "estabilidad y la paz" en el país.

"Los republicanos tenemos que actuar con responsabilidad por la existencia y el mantenimiento de la patria", añadió Pérez Pirela.

Venezuela y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura de Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett. EFE

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