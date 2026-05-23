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Colapinto: Un buen día, hemos sacado cosas positivas del sprint y de la calificación

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Redacción deportes, 23 may (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que sale décimo este domingo en el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que "ha sido un buen día", en el que han "sacado cosas positivas del sprint y de la calificación".

"Ha sido un buen día y, en lineas generales, fue un sábado sólido, en el que hemos sacado aspectos positivos, tanto en el sprint como en la calificación. Estoy contento y orgulloso del trabajo que hemos efectuado como equipo y siento que está dando sus frutos con resultados más consistentes como éste", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que viene de lograr, el primer fin de semana de este mes, su mejor resultado en la Fórmula Uno, al acabar séptimo e Gran Premio de Miami (EEUU).

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"Estuvimos cerca de sumar un punto en el sprint, que acabé noveno después de salir desde la decimotercera posición; y el ritmo se sintió mucho mejor que el día anterior, lo que nos permitió competir con los coches alrededor nuestro. Estaba persiguiendo a Arvid (Lindblad, debutante sueco-británico, de RB), luchando por el último punto. Pero lo perdimos, algo que fue un poco frustrante, sobre todo cuando has estado tan cerca de conseguirlo", opinó.

"Luego, en la calificación, estuvimos otra vez cerca de Arvid (Lindblad), y se les vio muy fuertes hoy, así que la décima posición fue probablemente lo máximo a lo que podíamos aspirar", comentó Colapinto este sábado en Montreal.

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"Esto nos sitúa en una buena posición para mañana y, con el rendimiento que tuvimos en el sprint, confío en que podamos lograr un buen resultado si la meteorología se mantiene constante", apuntó el bonaerense.

"También sabemos que los pronósticos anuncian lluvia, algo que es una incógnita para todos nosotros, y haremos todo lo posible para reaccionar ante lo que suceda en la carrera de mañana", declaró Colapinto tras acabar décimo la calificación para el Gran Premio de Canadá. EFE

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