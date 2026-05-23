Israel "exige explicaciones" a España por la actuación policial contra activistas de la Flotilla en Bilbao

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha emplazado al Gobierno español a dar "explicaciones" por la intervención de la Ertzaintza durante la llegada de activistas de la Flotilla internacional de solidaridad con Gaza al aeropuerto de Loiu, cerca de Bilbao.

"Exigimos una explicación al Gobierno español por su trato a los anarquistas de la flotilla", ha publicado el Ministerio de Exteriores israelí junto a vídeos de los incidentes entre activistas y agentes ocurridos este sábado.

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"Los anarquistas de la flotilla están volviendo loca a la policía española", ha añadido con sorna el Ministerio tras las críticas del Gobierno español al trato a los activistas tras ser apresados en aguas internacionales, trasladados a Israel y posteriormente deportados en los últimos días.

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad, durante los incidentes de Loiu. Los agentes han empleado sus porras con dureza y se han llevado a algunos activistas a rastras.

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Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.