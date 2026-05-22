Una explosión en la refinería más grande de Hungría deja al menos un muerto y siete heridos graves

Al menos una persona ha muerto y siete han resultado heridas este viernes con graves quemaduras en el noroeste de Hungría a causa de una enorme explosión ocurrida este viernes en la refinería local del grupo energético MOL, la más grande del país, por causas todavía bajo investigación y que ha desatado la movilización de numerosos efectivos de Bomberos y servicios de rescate.

El primer ministro del país, Peter Magyar, ha confirmado en redes sociales el número provisional de víctimas y precisado que la explosión ha ocurrido en la planta de procesado de sustancias peligrosas y que un oleoducto "está ardiendo intensamente", todavía sin control.

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La población de la cercana localidad de Tiszaujvaros no corre peligro de intoxicación porque, segun los datos del Laboratorio Móvil de Prevención de Desastres que esta operativo en el lugar, "hasta el momento no se han detectado concentraciones de sustancias peligrosas superiores al límite permitido", de acuerdo con Magyar.

El ministro de Economía y Energía, István Kapitány, y el director general de MOL, Zsolt Hernádi, se encuentran ya en la zona para evaluar la situación de primera mano e informar de la evolución de las investigaciones.

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