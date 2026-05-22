Rubio ve "positiva" la reunión de Irán con Pakistán para desencallar las negociaciones con EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado como "positiva" la noticia conocida en la mañana de este viernes sobre la reunión que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido en Teherán con el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para abordar el proceso de las estancadas negociaciones con Estados Unidos.

"Sobre las noticias de esta mañana (...) esas conversaciones que están en curso, ha habido cierto avance leve. No quiero exagerarlo, pero ha habido un pequeño movimiento, y eso es positivo", ha expresado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a la prensa antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que tiene lugar este jueves y viernes en la ciudad sueca de Helsingborg.

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Eso sí, ha avisado de que "los principios fundamentales siguen siendo los mismos" y es que "Irán nunca puede tener un arma nuclear". "Simplemente no puede. Este régimen nunca puede tener armas nucleares, y para lograrlo vamos a tener que abordar la cuestión del uranio altamente enriquecido", ha explicado.

Las declaraciones de Rubio tienen lugar después de que Araqchi y el ministro del Interior de Pakistán se hayan reunido en el marco de las negociaciones con Washington "para poner fin a la guerra", sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre el contenido de la conversación, según ha informado la agencia iraní de noticias ISNA.

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La reunión ha tenido lugar dos días después de que Islamabad entregara a Teherán la última propuesta de Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildara de "totalmente inaceptable" el documento enviado días antes por las autoridades iraníes.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas como en la gestión del estrecho de Ormuz han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

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"NINGÚN PAÍS" DEBE ACEPTAR UN PEAJE EN ORMUZ

En una declaración conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Rubio también se ha pronunciado sobre el peaje que Irán quiere imponer en el estrecho de Ormuz a las embarcaciones que deseen navegarlo, asegurando que Estados Unidos está "haciendo todo lo posible" para lograr "el consenso global necesario" para impedir que "eso ocurra".

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"No hay ningún país en el mundo que deba aceptar eso. No conozco ningún país en el mundo que esté a favor, salvo Irán, pero ningún país en el mundo debería aceptarlo", ha proseguido, augurando que si se establece un peaje en Ormuz "ocurrirá lo mismo en otros cinco lugares del mundo".

"¿Por qué querrían países de todo el mundo hacer lo mismo? Sin mencionar lo vital y crítico que es ese estrecho para todos los países aquí representados hoy, pero también, francamente, para los países no representados hoy, en particular el Indo-Pacífico", ha concluido.

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