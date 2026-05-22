La infraestructura legacy es una barrera para las iniciativas de IA en el 47% de las organizaciones en España y LATAM

Cerca de la mitad de las organizaciones de España y Latinoamérica encuentra que su infraestructura 'legacy' les impide escalar en sus iniciativas de inteligencia artificial, lo que ha llevado a demandar enfoques integrados que combinen IA, ciberseguridad y 'cloud'.

La conversación sobre Inteligencia Artificial ha dejado de ser aspiracional, pero para muchas grandes organizaciones en España y Latinoamérica, el reto no es decidir si apostar por la IA, sino poder hacerlo.

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Esto se debe a que los CIO se enfrentan a una limitación estructural: sistemas diseñados para otra era que hoy condicionan la velocidad de transformación, como se desprende del análisis de Kaze Technologies, basado en la visión de más de 70 líderes IT (C-Level) de sectores como banca, energía o telecomunicaciones de empresas de España y Latinoamérica.

Los resultados, recogidos en el informe 'Kaze IT Readiness Observatory 2026: La brecha de ejecución de la IA', indican que la IA ya es una prioridad (79%), pero la conversación ha evolucionado hacia cómo operarla sin comprometer el negocio.

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En este nuevo contexto, la infraestructura se presenta como un límite operativo para el 47 por ciento de las organizaciones, debido a las que barreras que supone las migraciones complejas, la dependencia de sistemas 'core y la deuda técnica acumulada, que ralentiza cualquier iniciativa.

El enfoque ha pasado de experimentar con inteligencia artificial a garantizar tiempo de actividad, resiliencia y seguridad, especialmente en entornos críticos e industriales. Asimismo, se destaca que la falta de integración entre plataformas genera ineficiencias, incrementa el riesgo y eleva los costes operativos.

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Como consecuencia, el mercado está dejando atrás las decisiones aisladas. El 45 por ciento de los CIO ya demanda enfoques integrados que combinen IA, ciberseguridad y 'cloud' en un único 'stack' operativo, capaz de sostener tanto la escalabilidad como la resiliencia.

Este cambio también se refleja en las prioridades operativas, en tanto que un 37 por ciento de las compañías ya apuesta por la monitorización predictiva para anticipar fallos y reducir la intervención manual, mientras que la ciberseguridad (57%) se consolida como condición imprescindible para cualquier iniciativa digital.

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En paralelo, los mercados más maduros, como España y Colombia, ya han desplazado el enfoque hacia la gobernanza de la IA, la observabilidad avanzada y las transformaciones de infraestructura a gran escala, mientras que otros países como Chile o Perú avanzan en fases más iniciales de modernización. En este contexto, desde Kaze Technologies indican que la brecha ya no está en la ambición tecnológica, sino en la capacidad real de ejecución.

Como conclusión, el director ejecutivo y presidente de Kaze Technologies, Alberto Mingo ha incidido en que "el problema al que se enfrentan muchas compañías no es la falta de visión, sino la imposibilidad de ejecutar. No se puede escalar IA sobre infraestructuras que no están preparadas para operar con datos, seguridad y continuidad en tiempo real".

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