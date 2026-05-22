Israel mata a dos hombres en el sur de Líbano tras detectar presuntos movimientos "sospechosos"

El Ejército israelí ha informado este viernes de la muerte de dos hombres presuntamente armados a los cuales ha atribuido la realización de movimientos "sospechosos" a "cientos de metros" de la frontera con Israel, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego pactado a mediados del pasado mes de abril, prorrogado posteriormente.

"Observadores de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detectaron movimientos sospechosos de dos individuos armados a cientos de metros de la frontera con Israel, en el sur de Líbano", ha señalado la portavocía del órgano castrense en un mensaje en redes en el cual ha precisado que tras la "identificación" de ambos sujetos y la realización de un "seguimiento continuo" por parte de sus uniformados, los dos individuos "fueron atacados y neutralizados en un ataque aéreo".

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A renglón seguido, las FDI han asegurado haber realizado "registros" en los alrededores de la zona sin haber detectado tras ellos "indicios de presencia sospechosa adicional".

"Las FDI mantienen un contacto continuo con las comunidades e informarán de cualquier novedad", ha zanjado el Ejército israelí en el referido mensaje.

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Este mismo jueves el Gobierno libanés ha cifrado en alrededor de 3.090 muertos y 9.400 heridos el saldo de víctimas derivadas de los ataques perpetrados por el Ejército israelí contra su territorio desde el pasado 2 de marzo.

Fue en ese día cuando el partido-milicia chií libanés Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por este último país y Estados Unidos contra Irán, a lo que las FDI respondieron con ataques y la invasión terrestre de parte del sur de Líbano.

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Previamente, las partes habían alcanzado un cese de hostilidades, concretamente en noviembre de 2024 y tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos recurrentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.