Cuatro estrena este sábado la docuserie 'Auténticxs' sobre LaLiga Genuine Moeve

La cadena 'Cuatro' estrenará este sábado (9.30 horas) 'Auténticxs', una nueva docuserie que propone un relato cercano sobre el poder inclusivo, transformador y de transmisión de valores en el fútbol a través de la competición LaLiga Genuine Moeve, una iniciativa pionera en el mundo que fue puesta en marcha en 2017 por la Fundación LaLiga.

Producida por Mediaset España en colaboración con SuperSport, la serie documental abordará el intercambio de experiencias, dinámicas y valores entre los jugadores con discapacidad intelectual que protagonizan este torneo y futbolistas profesionales de primer nivel.

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Entre los participantes de la máxima categoría que han colaborado activamente en el proyecto se encuentran Pablo Fornals y Marc Bartra, del Real Betis; Marc Pubill, del Atlético de Madrid; y Gerard Moreno y Pau Navarro, del Villarreal CF.

En cada una de sus tres entregas, los jugadores de esta competición visitarán a sus homólogos de LaLiga EA Sports, mientras que los futbolistas profesionales participarán en los entrenamientos de los clubes de LaLiga Genuine Moeve. Este intercambio buscará mostrar de primera mano las rutinas, técnicas deportivas, gestión emocional y convivencia dentro de un vestuario, además de generar relaciones positivas de igual a igual que pongan en valor que la prioridad de este torneo es compartir antes que competir.

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La Chief Brand Officer de Moeve, Elena Cabrero, aseguró que esta serie "es una ventana a LaLiga Genuine Moeve, para conocer a las estrellas de una competición que es única en el mundo". "En Moeve nos emocionamos con ellos en cada fase y en la serie los espectadores van a poder sentir esa emoción compartida con jugadores profesionales. Verlos juntos, relacionarse, jugar y aportarse mutuamente es justo a lo que nos referimos en Moeve cuando decimos que 'El futuro es mejor si jugamos todos'", afirmó.

Por su parte, Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, destacó que "estas piezas audiovisuales reflejan la esencia de LaLiga Genuine Moeve", una competición transformadora que demuestra "el poder del deporte para generar inclusión, convivencia y oportunidades".

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"A través de estas historias, el público podrá conocer de cerca a unos jugadores que inspiran dentro y fuera del campo, así como los vínculos que nacen con futbolistas profesionales desde la naturalidad, el respeto y la emoción compartida. Porque cuando el fútbol se vive desde los valores, el impacto va mucho más allá del juego", subrayó.

Luis Movilla, director global de Iniciativas Especiales y Branded Content en Publiespaña, explicó que 'Auténticxs' refleja "muy bien" cómo entiendan en Publiespaña "el propósito de una marca cuando se convierte en contenido con historias reales, capaces de emocionar, generar impacto y dar visibilidad a quienes merecen ser protagonistas".

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"Junto a Moeve y Supersport, hemos querido acompañar un proyecto que pone el foco en LaLiga Genuine Moeve y en sus participantes, utilizando el fútbol como vehículo para hablar de inclusión, compañerismo, superación y autenticidad", indicó.

Asimismo, Manu Carreño, presentador de 'El Desmarque', comentó que 'Auténticxs' "nace del privilegio de compartir tiempo y experiencias con los jugadores de LaLiga Genuine Moeve". "Liderar desde SuperSport la producción de esta docuserie y acompañar el proceso de grabación junto a sus verdaderos protagonistas ha sido especialmente enriquecedor", señaló.

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"Tras ver el resultado final, es inevitable sentirse cerca de ellos y de uno de los grandes lemas del proyecto: compartir antes que competir. Una forma de entender el fútbol en la que cada partido se vive como una celebración y de la que se desprenden valores como la integración y la inclusión social, más allá de lo estrictamente deportivo", añadió.

'AUTÉNTICXS. LOS GENUINE Y FORNALS', PRIMER CAPÍTULO

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La primera entrega que Cuatro emite este sábado, titulada 'Auténticxs. Los Genuine y Fornals', parte de la especial conexión de Pablo Fornals, centrocampista internacional con la selección española, con el equipo del Real Betis de LaLiga Genuine Moeve.

En un momento personal complicado tras su llegada al club, el futbolista, por recomendación de su psicólogo, se integró en el equipo Genuine y compartió tiempo y vivencias con sus jugadores. La experiencia supuso un punto de partida que el propio jugador considera clave en su proceso de crecimiento personal.

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