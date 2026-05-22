AMP. Álvaro Arbeloa no seguirá en el Real Madrid: "Me voy agradecido"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó este viernes que no continuará en el conjunto madridista, del que se despide "agradecido" con el club y con unos jugadores que le han hecho "disfrutar cada día y ser mejor entrenador hoy".

"Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día, aprender muchísimo y ser mejor entrenador hoy de lo que era aquel 12 ó 13 de enero", señaló Arbeloa en rueda de prensa.

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El salmantino dio las gracias a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez "por la oportunidad" y "a todas las personas que rodean el primer equipo". "Me voy del Real Madrid agradecido porque durante estos últimos ocho años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos. Muy feliz y ojalá algún día pueda volver", subrayó.

El técnico recalcó que "casi todas las relaciones, por no decir todas" que le ha tocado tener en esta etapa le han hecho "crecer como entrenador y como persona". "He tenido relación con todos mis jugadores. He tenido muchas conversaciones, les he escuchado, ellos me han escuchado a mí, y hay veces que hemos estado de acuerdo, otras veces que no, pero eso forma parte de la vida tanto de entrenador como jugador", remarcó.

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En la previa del último partido de Liga, Arbeloa deseó que su no continuidad sea "ojalá sea un hasta luego", porque el Real Madrid "siempre" la ha considerado su "casa". "Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones y la voy a considerar siempre mi casa. Está claro que será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid. No sé si el último partido de mi vida como entrenador del Real Madrid, pero eso no lo sabemos nunca", señaló.

Así, sobre el futuro, fue tajante sobre las posibilidades de formar parte del cuerpo técnico de José Mourinho si este llega al club. "Tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y está muy bien rodeado. Si llega al Real Madrid, lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. He estado cuatro meses sin pensar en mí, pensando en el Real Madrid", reflexionó.

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Y, entonces, abordó su etapa como técnico y sus decisiones. "Soy consciente de que con 25 personas no puedes tener la misma relación. Y seguro que durante estos meses hemos tenido diferencias, es normal. Pero yo las he solventado siempre de la mejor manera, y ellos conmigo. Me han mostrado siempre un gran respeto", comentó.

"La oportunidad ha llegado cuando ha llegado. Hay cosas en la vida que uno no elige, ni el momento, ni las circunstancias. Para mí siempre lo importante, más allá de lo que te pase, es cómo lo afrontas. La manera en que tienes que afrontar todo lo que te pasa, y lo he intentado siempre hacerlo de la mejor manera, pensando en el Real Madrid", reiteró.

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Aunque en "muchos momentos" ha pensado "más en el Real Madrid" que en él mismo, no como ha sido "durante muchos años en la cantera". "Pero lo he hecho porque era lo mejor para el club. Seguramente si hubiese estado en otro club o en otras circunstancias habría sido diferente, pero lo he hecho siempre pensando en el Real Madrid porque es lo que creía que tenía que hacer y no hay vuelta atrás, así que no hay lugar para el arrepentimiento", reveló.

"(Lo he hecho así) En muchas. Son las que me han tocado. Yo sé cómo estaba el equipo, el vestuario cuando llegué, las circunstancias especiales en las que lo he tenido que hacer. Seguro que si hubiese empezado la temporada desde el principio, eso no hay lugar. Ha sido lo que me ha tocado. He intentado hacerlo de la mejor manera, no a la mía, pero sí de la mejor manera. Contento de lo que hemos hecho en muchos aspectos, en el club, en el vestuario y en el equipo", prosiguió.

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"HE INTENTADO HACERLO DE LA MEJOR MANERA, NO A LA MÍA"

Arbeloa profundizó en sus palabras. "Hay momentos en los que uno tiene que pensar en el Real Madrid, y lo he hecho desde la responsabilidad de mi cargo. No significa que no tenga libertad o que el club me haya puesto alguna vez algún condicionante. Si lo he hecho ha sido porque he creído que era lo que tenía que hacer y no porque me hayan obligado a ello", aseveró.

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"No estoy para dar muchos consejos. Seguro que el entrenador que venga es un entrenador con mucha experiencia y que no creo que haya un entrenador en el mundo que no haya tenido alguna diferencia con sus jugadores. Es normal. Y más en un vestuario como este, que tienen una gran ambición por jugar. Y son situaciones que también en un año como este, que se han juntado muchas cosas, difíciles de gestionar, mucha frustración... Es normal que puedan surgir diferencias", continuó.

Arbeloa añadió que se queda siempre "con las cosas positivas", porque ha tenido "muchos jugadores muy comprometidos" y que han estado a su lado. "Y me quedo con eso, con la buena relación que he tenido con muchos de ellos. Con otros que he tenido diferencias, las he solventado sin problemas. Y me llevo una gran relación con casi todos. Así que me voy a quedar con el cariño, con el respeto y con la actitud que han tenido todos ellos", señaló.

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Además, después de conocerse que Dani Carvajal dejará el Real Madrid después de este ultimo partido, Arbeloa sostuvo que es "un símbolo" del madridismo. "Es un jugador totalmente especial, único y un orgullo para todos los madridistas, creo que mañana será un día muy bonito para todos nosotros, poder brindarle un homenaje como merece, mañana será titular y cuando le sustituya, que se ponga todo el mundo en pie", pidió.

"Yo creo que va a tener un bonito recuerdo del día de mañana, del cariño que le va a brindar toda la afición y seguro que cuando mire para atrás va a estar muy orgulloso de todo lo que ha hecho por el Real Madrid durante tantos años. Hemos tenido mucha suerte los madridistas de haber podido disfrutar de Carvajal", agregó.

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Y colocó al de Leganés "en lo más alto, junto a los mejores laterales que ha habido". "Para mí, una de las mayores características de Dani es que ha sido capaz de ser muy importante ofensivamente y defensivamente. Creo que la dificultad siempre en los laterales es tener ese equilibrio, y Dani ha sido capaz de ser muy dominante en los dos aspectos. Ha tenido una mentalidad que lo ha llevado a superarse cada año, es un competidor nato y se ha enfrentado a los mejores siempre dejando el pabellón muy alto", elogió.

Arbeloa también avanzó que el atacante brasileño Vinícius Júnior "tiene permiso del club por un asunto personal", por lo que no sabe que "si podrá estar mañana" ante el Athletic Club.

Finalmente, apuntó que le "parece fenomenal que haya elecciones y que haya gente que quiera presentar su candidatura a ser presidente del Real Madrid", en referencia a Enrique Riquelme. "Ya sabe el listón donde está puesto y si creen que son capaces de superarlo, les estaremos esperando y escuchando a ver qué ideas nos pueden aportar", dijo.

"Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Nosotros seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado durante muchos años el fútbol español, muchos árbitros que estaban relacionados con ese caso han seguido arbitrando. Teniendo la misma sensación de ver a los jugadores del Real Madrid ensangrentados, que no te piten un penalti y que la recompensa sea pitar una final de Copa del Rey. Son cosas que no son normales y yo creo que tenemos nuestra responsabilidad de seguir denunciándolas", concluyó.