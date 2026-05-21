Un tribunal turco falla a favor de destituir al líder del principal partido de la oposición

Un tribunal turco ha fallado este jueves a favor de la destitución de Ozgur Ozel, líder del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), una decisión que podría desencadenar posibles luchas internas dentro de la formación.

La corte de apelaciones de Ankara ha anulado los resultados del congreso del partido en el que Ozel fue elegido presidente por irregularidades, si bien el CHP puede recurrir todavía el fallo, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

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Esto se produce después de que un tribunal de primera instancia turco dictaminara que el caso carecía de fundamento. El fallo de este jueves permite así destituir a Ozel de su cargo, que pasará a manos del expresidente de CHP Kemal Kilicdaroglu.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso del que fuera candidato presidencial y alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, como uno de los principales ejemplos debido a su ascendiente en la política nacional y sus aspiraciones de vencer en las urnas al presidente Recep Tayyip Erdogan.

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Imamoglu fue destituido en marzo de 2025 y encarcelado por presuntos cargos de corrupción y despojado de su título universitario, requisito para ser candidato presidencial. El político, encausado por distintos cargos, logró relevancia política a nivel estatal con su cargo como alcalde de Estambul a partir de su victoria en las elecciones municipales de 2019.