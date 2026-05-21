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Reental lanza primer proyecto de tokenización en hoteles para reconvertir un Hilton en EEUU por 1,7 millones

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Reental, 'fintech' especializada en inversión inmobiliaria tokenizada', ha lanzado su primer proyecto de inversión tokenizada en el mercado hotelero de lujo en Estados Unidos, en una operación valorada en su totalidad en 2 millones de dólares (1,72 millones de euros).

LXMI Capital lidera la tokenización, a la que ahora se une Reental para conseguir rentabilidades estimadas del 20% anual para sus clientes más fieles (SuperReentel), lo que eleva la rentabilidad total estimada por el proyecto del 80% en cuatro años.

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El proyecto 'San Antonio' tiene como objetivo reconvertir un Hotel DoubleTree by Hilton, situado en las inmediaciones del aeropuerto de San Antonio (Texas) y con 387 habitaciones en un hotel de lujo superior de la cadena Hilton Hotels & Resorts.

"Estar como protagonista en este proyecto supone para nuestra compañía un importante paso adelante en nuestra propuesta de llevar a todos nuestro clientes los proyectos más emblemáticos de inversión y tokenización inmobiliaria", señaló el fundador y consejero delegado de Reental, Eric Sánchez.

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