Reental lanza primer proyecto de tokenización en hoteles para reconvertir un Hilton en EEUU por 1,7 millones

Reental, 'fintech' especializada en inversión inmobiliaria tokenizada', ha lanzado su primer proyecto de inversión tokenizada en el mercado hotelero de lujo en Estados Unidos, en una operación valorada en su totalidad en 2 millones de dólares (1,72 millones de euros).

LXMI Capital lidera la tokenización, a la que ahora se une Reental para conseguir rentabilidades estimadas del 20% anual para sus clientes más fieles (SuperReentel), lo que eleva la rentabilidad total estimada por el proyecto del 80% en cuatro años.

PUBLICIDAD

El proyecto 'San Antonio' tiene como objetivo reconvertir un Hotel DoubleTree by Hilton, situado en las inmediaciones del aeropuerto de San Antonio (Texas) y con 387 habitaciones en un hotel de lujo superior de la cadena Hilton Hotels & Resorts.

"Estar como protagonista en este proyecto supone para nuestra compañía un importante paso adelante en nuestra propuesta de llevar a todos nuestro clientes los proyectos más emblemáticos de inversión y tokenización inmobiliaria", señaló el fundador y consejero delegado de Reental, Eric Sánchez.

PUBLICIDAD