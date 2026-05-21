Milei afirma que el FMI reconoce la "consistencia" de su programa económico en Argentina

Buenos Aires, 21 may (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que este jueves aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025, valora la "consistencia" del programa económico de su Gobierno.

"El FMI dio la aprobación del programa económico de Argentina y eso libera 1.000 millones de dólares. Parece que los tipos que hacen las cuentas en serio ven que este programa es mucho más consistente que los que quieren que a Argentina le vaya mal", afirmó Milei.

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El directorio ejecutivo del FMI aprobó este jueves la segunda revisión del programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 con Argentina, con desembolsos totales por unos 21.000 millones de dólares.

El Fondo aprobó la revisión, pese a que Argentina incumplió la meta de acumulación de reservas, tal como ya había ocurrido en la primera evaluación, concluida en julio de 2025.

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"Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN", señaló el Fondo en un comunicado.

Al disertar en un acto en la Bolsa de Cereales, Milei destacó que entre este miércoles y hoy, el Banco Central compró 500 millones de dólares y en lo que va de este año compró 9.000 millones de dólares, con lo que ya se ha cumplido "con el 90 % de la meta anual" de acumulación de reservas.

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La aprobación de la segunda revisión libera un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que eleva a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 57.167 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,4 % del total de los créditos pendiente de cobro por parte del organismo. EFE

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