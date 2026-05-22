Argentina reducirá los derechos de exportación para el trigo y la cebada

Buenos Aires, 21 may (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, anunció este jueves que reducirá a partir de junio próximo los derechos de exportación para el trigo y la cebada y prometió también hacerlo para el caso de la soja a partir de 2027.

"Les quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones (derechos de exportación) de trigo y cebada de 7,5 % a 5,5 % a partir de junio de 2026", dijo Milei al disertar en un acto en la Bolsa de Cereales.

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Milei prometió que también bajará los derechos de exportación para la soja, el principal cultivo de Argentina, a partir de enero de 2027.

El presidente sostuvo que, "según venga la recaudación" tributaria, bajará los derechos de exportación para la soja "entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada, hasta el año 2028, si su Gobierno es reelegido en los comicios presidenciales de octubre de 2027.

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La reducción de los derechos de exportación es un reclamo permanente del sector agropecuario de Argentina, la principal actividad económica del país suramericano, uno de los principales productores y exportadores mundiales de granos y derivados.

Los derechos de exportación tienen un fuerte peso en la recaudación tributaria de Argentina, que en abril cayó en términos reales, una mala noticia para el objetivo del Gobierno de Milei de mantener el superávit en las cuentas públicas.

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"No solo le voy a estar bajando retenciones al sector agropecuario. También las vamos a bajar para la industria a partir de julio de 2026 y hasta junio de 2027: a la industria automotriz, a la industria petroquímica y a maquinaria. Vamos a ir a cero. Eso va a ser informado por el Ministerio de Economía en estos días", adelantó el presidente. EFE