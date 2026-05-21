Mariano Navone supera a Jaume Munar y alcanza las semifinales

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El argentino Mariano Navone se impuso este jueves al español Jaume Munar, octavo favorito, por un doble 6-2, y se clasificó para las semifinales del torneo que se disputa sobre tierra batida en la ciudad suiza de Ginebra, de categoría ATP 250.

En una hora y media de partido, Navone, número 42 del mundo, se mostró muy superior al español y firmó 19 golpes ganadores que le impulsaron hacia el triunfo.

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En semifinales, el argentino se medirá al vencedor del duelo entre el australiano Alexei Popyrin, la gran sorpresa del torneo al eliminar en octavos al favorito Taylor Fritz, y el noruego Casper Ruud, número 17 del 'ranking' ATP. EFE