Lukashenko inspecciona las maniobras militares con armamento nuclear en Bielorrusia

Moscú, 21 may (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, inspeccionó este jueves las maniobras militares con armamento nuclear que tienen lugar en su país con la participación del ejército ruso.

Lukashenko acudió al distrito de Osípovich, unos 100 kilómetros al sureste de Minsk, donde tienen lugar desde el martes los ejercicios de la brigada de misiles de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia.

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Allí fue informado de la marcha de los entrenamientos en el uso de arsenal nuclear por parte de sus tropas, según la agencia oficial BELTA.

Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de la entrega de armamento nuclear a Bielorrusia para la realización de las maniobras.

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El vídeo publicado en Telegram mostraba el transporte del armamento a través de caminos de tierra con tormentas eléctricas de fondo y un misil Iskander.

"Personal de la unidad de misiles bielorrusa está realizando misiones de entrenamiento de combate para obtener municiones especiales para el sistema de misiles táctico Iskander-M", explicó el órgano castrense.

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Cuando arrancaron los ejercicios, el Ministerio de Defensa bielorruso señaló que el objetivo es "mejorar la capacitación del personal, poner a prueba la preparación del equipamiento militar para el cumplimiento de misiones y organizar el emplazamiento para el combate desde zonas no planificada".

Hoy mismo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrará un evento conjunto de alto nivel entre Rusia y Bielorrusia", aunque lo hará desde el Kremlin.

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Bielorrusia, el principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual Putin anunció el despliegue de armamento nuclear táctico y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik en territorio del país vecino.EFE

(foto)

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