Las temperaturas aumentan notablemente, con Extremadura y País Vasco con avisos por calor

Este jueves se espera un ascenso notable de las temperaturas en todo el país, especialmente en el Cantábrico, con valores elevados para la época en la mayor parte del país, y con el País Vasco (Vizcaya) y Extremadura (Badajoz) con avisos por calor, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Vizcaya y Badajoz estarán en riesgo (alerta amarilla) por valores que, en el caso de la provincia vasca, alcanzarán los 34ºC mientras que la provincia pacense llegará a los 38ºC. Durante este miércoles, Cádiz también estará en alerta amarilla por rachas de viento que podrán superar los 70 km/h, a causa del viento de levante de fuerza siete que estará presente todo el día.

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Por lo general, esta jornada predominará una situación de estabilidad en toda España, con cielos poco nuboso o despejados. Únicamente en el norte de Baleares y Canarias y litorales de Galicia, Cantábrico y Cataluña se darán intervalos de nubes bajas que podrían dejar brumas o nieblas costeras. Asimismo, también habrá nubosidad baja matinal con probables bancos de niebla en el alto Ebro y Cantábrico oriental. Por la tarde, se formará nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, pudiendo darse algún chubasco aislado.

Las temperaturas aumentarán en la mayor parte del país, si bien de forma ligera en los archipiélagos, así como en el tercio este peninsular las mínimas y en la mitad sur las máximas. Se esperan ascensos notables en el Cantábrico para las máximas y en puntos del extremo noroeste para las mínimas. Serán elevadas para la época del año, superándose los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, depresiones del nordeste y puntos del Cantábrico.

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Por último, soplará viento moderado con intervalos fuertes de componente norte en Canarias y de este en el área del Estrecho, donde se prevén rachas muy fuertes.

Además, el viento de Levante será moderado en otros litorales del sur peninsular y Cantábrico, donde rolará a oeste, así como en interiores de Cádiz y Málaga. Viento flojo en el resto, predominando las componentes este y norte en Baleares y las este y sur en el resto con tendencia a rolar a oeste y norte en el cuadrante noroeste.

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