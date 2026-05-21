El euro cae por debajo de 1,16 dólares tras la contracción de la economía de la eurozona

Fráncfort (Alemania), 21 may (EFE).- El euro bajó hoy tras la publicación de cifras que muestran que la economía de la zona del euro se contrajo más en mayo, especialmente en el sector servicios.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1590 dólares, frente a los 1,1613 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

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El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1599 dólares.

"La desaceleración económica de la zona euro se profundiza en mayo a medida que las presiones de los costes se intensifican" debido a la guerra en Irán, según S&P Global.

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El flash del índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufacturero y de servicios, bajó en mayo hasta 47,5 puntos (48,8 puntos en abril), según S&P.

El indicador se sitúa de nuevo por debajo del umbral de los 50 puntos, que señala una contracción de la actividad económica, debido al debilitamiento del sector servicios.

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En el sector servicios la actividad comercial se redujo al ritmo más rápido desde febrero de 2021.

"Los datos de la encuesta indican que la economía de la zona euro probablemente se contraiga en un 0,2 % en el segundo trimestre", dijo el economista jefe de empresa de S&P Global Market, Chris Williamson.

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Estas cifras dificultan la función del BCE de garantizar la estabilidad de precios porque si sube los tipos de interés para frenar la inflación que causa la guerra en Irán, frenará más el crecimiento y puede llevar a la economía a la recesión.

La inflación subió en abril en la zona del euro hasta el 3 % interanual (2,6 % en marzo) debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

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El dólar está respaldado por la disposición de la Reserva Federal (Fed) a subir los tipos de interés si la inflación se mantiene por encima del objetivo.

Las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed mostraron que la mayoría de los miembros ve posible subir más las tasas de interés.

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Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron en EEUU en 3.000 hasta 209.000 la semana pasada.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1577 y 1,1635 dólares. EFE

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