El asesino del ambientalista hondureño Carlos Luna deberá cumplir 26 años de cárcel

Tegucigalpa, 21 may (EFE).- El asesino del ambientalista y exconcejal hondureño Carlos Luna, hace 28 años, capturado el martes en Catacamas, departamento de Olancho, al este de Honduras, deberá cumplir una condena de 26 años y ocho meses de cárcel, informó el miércoles el Ministerio Público (Fiscalía).

Se trata de Italo Iván Lemus, quien sería la persona que disparó el 18 de mayo de 1998 contra Luna cuando salía de la Alcaldía de Catacamas, de la que era concejal.

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En un escueto comunicado, la Fiscalía indicó que en coordinación con varios entes policiales y otras agencias de seguridad, en las últimas horas cubrió la audiencia ad-hoc en la causa penal contra Italo Iván Lemus que se sigue por la muerte del ambientalista, "acusado por la comisión del delito de asesinato en perjuicio de Carlos Antonio Luna López y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Silvia Esperanza Gonzáles Duarte".

El acusado "debe cumplir la resolución de la Corte Tercera de Apelaciones que resuelve sentencia condenatoria y una pena de 18 años de cárcel por asesinato y ocho años más ocho meses de reclusión por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, informaron fiscales de Catacamas", añade el comunicado.

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César Luna, uno de los hijos del ambientalista, dijo a EFE que Lemus "es la persona que le pegó el tiro a mi papá" y que el acusado se hacía acompañar de "cuatro sicarios".

Agregó que la sentencia contra Lemus ya había sido dictada y que ahora deberá comenzar a cumplirla después de que fue capturado el martes en Catacamas.

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Según el hijo del ambientalista, quien ha comparecido como testigo a audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en San José de Costa Rica, su padre recibió un disparo con arma de fuego en la espalda que le afectó a varios órganos vitales.

Luna había asumido como concejal de la Alcaldía de Catacamas el 25 de enero de 1998 y denunció actos de corrupción en el gobierno local relacionados con la concesión de permisos madereros y casos de presunta tala ilegal.

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Además, en varias ocasiones denunció que había recibido amenazas de diferentes sectores, incluidos algunos funcionarios públicos. Incluso presentó una denuncia por una amenaza de muerte y luego fue asesinado.

La familia de Luna, según denunció su hijo César en la CorteIDH, recibieron varias amenazas de muerte por insistir en que se investigaran los hechos.

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El 29 de abril de 2008, Estados Unidos deportó a Lemus desde Pensilvania junto a un centenar de inmigrantes hondureños.

Lemus había sido capturado en Estados Unidos luego de que las autoridades hondureñas, que ya sabían de su paradero, le pidieron colaboración a las autoridades de ese país. EFE

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