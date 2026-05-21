Canciller panameño pide menos ruido y más acuerdos de cara a la Asamblea General de la OEA

Washington, 21 may (EFE).- El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, hizo este jueves un llamado al multilateralismo de cara a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará el próximo junio en su país, y defendió que el continente americano necesita "menos ruido y más acuerdos".

"Queremos una asamblea de consensos, no de trincheras ideológicas, queremos una asamblea de soluciones, no de discursos vacíos. Queremos una asamblea de convivencia democrática, no de polarización permanente, porque América necesita menos ruido y más acuerdos", declaró el ministro en su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington.

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El 56 período de ordinario de la Asamblea General de la OEA, que reúne anualmente a los cancilleres de los países americanos, se celebrará del 22 al 24 de junio en Ciudad de Panamá.

Además, el 22 de junio el país centroamericano conmemorará el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830) para crear una confederación de los recién independizados Estados latinoamericanos y así asegurar su soberanía.

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Según Panamá, ese congreso sentó las bases del multilateralismo en la región y puede considerarse como el antecedente de la OEA.

"Bolívar describió a Panamá como el centro del universo, no como una metáfora poética, sino como una definición geopolítica. Ese espíritu sigue vivo. Panamá ha sido históricamente puente, ruta y plataforma de encuentro", añadió Martínez-Acha.

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El canciller insistió en el diálogo y el consenso como pilares de la Asamblea y pidió que los equipos técnicos aborden los "temas áridos" en las mesas correspondientes pero que no se entorpezca "la buena marcha" del evento.

"No podemos permitir que la polarización destruya el tejido democrático de nuestras sociedades", declaró.

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Latinoamérica vive fuertes divisiones entre gobiernos de derecha e izquierda, como se ha visto esta misma semana, en la que Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia por las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las protestas que sacuden al país andino.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, destacó que la cita se celebrará en un contexto de crecientes presiones económicas y amenazas a las instituciones democráticas, lo que obliga al sistema interamericano a "mantener el foco, adaptarse y ofrecer resultados significativos". EFE

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