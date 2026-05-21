Brasil afea el trato "humillante" a activistas de la flotilla y Petro tacha de "nazi" a Ben Gvir

El Gobierno de Brasil ha condenado el trato "humillante" de que han sido objeto los activistas de la flotilla rumbo a Gaza que fueron detenidos por las autoridades israelíes en el puerto de Ashdod después de ser capturados en aguas internacionales del mar Mediterráneo, al tiempo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de "nazi".

"El Gobierno brasileño deplora el trato degradante y humillante infligido por las autoridades israelíes, en particular por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, a los participantes de la Flotilla Global Sumud", ha indicado el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño en un comunicado.

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En esa misma línea, Brasilia ha exigido la liberación "inmediata" de "todos los activistas detenidos", entre los cuales, ha recordado, se encuentran cuatro ciudadanos brasileños; al tiempo que ha reclamado el "pleno respeto" de sus derechos y dignidad, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por Israel, como, ha especificado, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado al propio Gvir de ser un "verdadero nazi" contra quienes "solo querían detener el genocidio en Gaza".

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Ha sido este miércoles cuando el ultraderechista Itamar Ben Gvir ha publicado en redes un vídeo en el cual se le veía ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde habían arribado tras ser interceptados en aguas internacionales.

"Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", indicó entonces el ministro israelí junto al citado vídeo que arrancaba mostrando cómo varios agentes agarraban por la cabeza y obligaban a arrodillarse a una activista esposada que gritó 'Palestina libre' a la llegada de Gvir al lugar en que estaban detenidos.

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