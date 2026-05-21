Antony, del Real Betis, y Óscar Mingueza, del RC Celta, en el once de la temporada de Liga Europa

El delantero del Real Betis Antony dos Santos y el defensa del RC Celta Óscar Mingueza aparecen en el equipo de la temporada de la Liga Europa 2025-2026 que concluyó este miércoles con la victoria del Aston Villa ante el Friburgo (0-3), informó este jueves la UEFA.

El brasileño ha participado en seis goles y tres asistencias con el conjunto verdiblanco en el esta edición, mientras que el español ha sido clave para Claudio Giráldez. Además, también está en este once ideal el lateral derecho español Víctor Gómez, del SC Braga.

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El once está compuesto por el portero Emiliano Martínez (Aston Villa); los defensas Víctor Gómez (Braga), Matthias Ginter (Friburgo), Morato (Nottingham Forest) y Óscar Mingueza (Celta); los centrocampistas Maximilian Eggestein (Friburgo), John McGinn y Morgan Rogers (Aston Villa); y los delanteros Antony (Real Betis), Igor Jesus (Nottingham Forest), y Emiliano Buendía (Aston Villa).

Por su parte, el británico Morgan Rogers ha sido nombrado jugador de la temporada de la competición europea siendo pieza clave del equipo campeón coronando una temporada en la que brilló en el centro del campo de Unai Emery con el gol decisivo en la final de Estambul. Mientras que el suizo Johan Manzambi, del Friburgo, ha sido reconocido como futbolista revelación de la edición al desempeñar un papel fundamental en la clasificación de su equipo para la final.

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El organismo europeo también desveló la lista de los mejores goles del curso encabezada por el futbolista del RC Celta Jones El-Abdellaoui en el partido de la fase de liga disputado frente al Ludogorets que acabó con derrota (3-2).