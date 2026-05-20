Saiz asegura que se han registrado y asignado más de 150.000 citas de la regularización: "Hay tiempo suficiente"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este miércoles que se han registrado y asignado más de 150.000 citas de la regularización extraordinaria de migrantes.

"Ya se han registrado y se han asignado más de 150.000 citas. Solo queda mes y medio para finalizar el proceso. Hay citas y tiempo disponibles suficientes", ha señalado Saiz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

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Así lo ha puesto de manifiesto en respuesta a la pregunta del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre si el Ejecutivo contempla medidas adicionales que ayuden a que todas las personas interesadas que cumplan los requisitos a acceder a la regularización.

En este sentido, la ministra ha defendido que se trata de una iniciativa "clave" de la política migratoria del Gobierno, que está "basada en los derechos humanos, en la integración y en la convivencia". "Hablamos de un proceso que permitirá a cientos de miles de personas acceder a una vida digna, con derechos y obligaciones, contribuyendo además al crecimiento y a la prosperidad de nuestro país", ha explicado.

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De la misma manera, ha recalcado la actuación del Gobierno "con el máximo rigor y responsabilidad", con el objetivo de que el Real Decreto fuese "jurídicamente intachable", para lo que incorporó, según Saiz, "todas" las observaciones del Consejo de Estado.

"Este es un hito de país en el que estamos implicados gran parte de los ministerios, activando todas las vías administrativas, diplomáticas, técnicas, para que el proceso concluya con éxito", ha subrayado.

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Igualmente, ha recordado que las solicitudes pueden presentarse telemáticamente, con certificado digital, o a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos, así como con la participación de los colaboradores de extranjería.

También ha señalado que desde el Ministerio trabajan "a diario", con los profesionales y colaboradores de extranjería mediante sesiones informativas y técnicas.

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"Hemos publicado más de 100 preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda y están activados todos los canales de atención a la ciudadanía para garantizar información clara, rigurosa y accesible", ha indicado.

Además, ha destacado el "esfuerzo" para "desmontar falsas expectativas" que ha dicho que circulan en redes sociales. "Nuestra prioridad es que toda la información llegue a través de canales oficiales, con transparencia y seguridad jurídica", ha precisado.

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Por su parte, Iñarritu ha afirmado que la regularización es una medida "justa", y "beneficiosa tanto para las personas que se quieren acoger a ellas, pero también para el propio Estado". No obstante, ha apuntado que "no puede quedar únicamente en una cuestión de voluntad política del Gobierno".

EH BILDU DENUNCIA "GINCANA ADMINISTRATIVA"

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En esta línea, ha denunciado que "en muchas ocasiones" las personas que se quieren acoger al procedimiento "están enfrentándose a una auténtica gincana administrativa".

Durante su intervención, el diputado ha enumerado "numerosos problemas" detectados por las entidades y plataformas: falta de citas, ayuntamientos que ponen "obstáculos", "dificultad" para acceder a los informes de vulnerabilidad y consulados "saturados" o "inexistentes".

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Finalmente, ha pedido prorrogar el plazo para acceder a la regularización extraordinaria, que es hasta el 30 de junio, con el fin de que "todo el mundo" se pueda acoger a ella.