Saar acusa a "gobiernos izquierdistas" de buscar destruir la relación de Israel con la UE

Viena, 20 may (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, acusó este miércoles a "ciertos gobiernos izquierdistas" de intentar que la Unión Europea (UE) adopte una postura "radical anti-israelí" y buscar la destrucción de las relaciones entre su país y el bloque comunitario.

"En este momento estamos viviendo un intento de ciertos gobiernos izquierdistas en Europa para llevar a la Unión Europea a una postura radical anti-israelí", declaró Saar en rueda de prensa en Praga junto a su homólogo checo, Petr Macinka.

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"En una campaña radical, estos gobiernos están rompiendo todas las reglas", añadió el jefe de la diplomacia israelí sin especificar ningún país en concreto y tras destacar, en contraste, las relaciones amistosas con el gobierno de la República Checa encabezado por el derechista Andrej Babis.

Saar consideró que el supuesto "intento de destruir las relaciones entre Israel y la UE se debe a la política nacional de estos gobiernos" y "contradice los intereses de Europa en general y, por supuesto, de la República Checa específicamente".

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En este contexto hizo un llamamiento a Praga y a los Ejecutivos de otros socios de la UE que Israel considera "amigos" para que eviten que la UE se mueva hacia esa supuesta "posición radical".

Por su parte, Macinka prometió que su país boicoteará eventuales nuevas sanciones comunitarias contra Israel.

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Si bien admitió que no desea ver a su gobierno aislado en esta cuestión entre los Veintisiete, se mostró dispuesto a vetarlas "en solitario" si fuera necesario.

Además, manifestó asimismo su rechazo a la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, pedida por España, Irlanda y Eslovenia al considerar que el ejecutivo israelí está violando el derecho internacional y la cláusula de derechos humanos del pacto.

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Enarbolando banderas palestinas, decenas de manifestantes se protestaron hoy contra Israel frente al Ministerio de Asuntos Exteriores checo durante la visita de Saar. EFE

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