El nuevo Gobierno húngaro para la salida de CPI ordenada por Orbán en apoyo de Netanyahu

Budapest, 22 may (EFE).- El nuevo Gobierno húngaro ha publicado este viernes la resolución que paraliza la salida del país de la Corte Penal Internacional (CPI), iniciado por el anterior primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en apoyo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusado de crímenes de guerra.

"El Gobierno reafirma el compromiso de Hungría con el fortalecimiento del orden jurídico internacional", se indica en la resolución publicada hoy en la Gaceta Oficial y firmada por el nuevo primer ministro, Péter Magyar, en una decisión que "revoca la decisión de retirar (a Hungría) de la CPI".

PUBLICIDAD

Para detener el proceso el Gobierno presentará al Parlamento un proyecto de ley que deberá ser aprobado antes del 2 de junio.

La resolución aprobada hoy encarga a la ministra de Exteriores, Anita Orbán, que dé los pasos jurídicos correspondientes.

PUBLICIDAD

El partido de Magyar, Tisza, ganó las elecciones legislativas del 12 de abril con una amplia mayoría y poco después el nuevo primer ministro comunicó su intención de detener el proceso iniciado por Orbán en mayo de 2025.

La mayoría parlamentaria del anterior Gobierno aprobó hace un año la salida de la CPI, en reacción a la decisión de ese tribunal de acusar a Netanyahu de crímenes de guerra en la Franja de Gaza y de emitir una orden de detención en su contra.

PUBLICIDAD

Las autoridades húngaras ignoraron esa orden de arresto cuando Netanyahu visitó el país poco después, a pesar de que Hungría todavía era miembro del CPI, por lo que Budapest fue criticado por sus socios comunitarios. EFE