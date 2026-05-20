Rutte asegura que EE.UU. seguirá implicado en la defensa nuclear y convencional de Europa

Bruselas, 20 may (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que Estados Unidos seguirá presente con sus fuerzas militares en Europa, garantizando no solo la defensa con capacidades nucleares, sino también convencionales.

“Sí, Estados Unidos seguirá presente en Europa también a largo plazo, por supuesto, en lo que respecta a lo nuclear pero también en lo que se refiere a lo convencional”. declaró Rutte en una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros aliados de Exteriores del jueves y viernes en Helsingborg (Suecia).

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Rutte reaccionó así a la retirada anunciada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania y a la cancelación del despliegue que estaba previsto de otros 4.000 en Polonia.

“Sabemos que se producirán ajustes. Estados Unidos tiene que orientarse más hacia, por ejemplo, Asia. Esto se llevará a cabo con el tiempo, de forma estructurada”, declaró.

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Se mostró asimismo convencido de que la ausencia de esas tropas de EE. UU. no afectará a la misión de defensa y disipación de la Alianza: “Los 4.000 o 5.000 efectivos son fuerzas rotativas que no tienen ningún impacto en la defensa de la OTAN”, apostilló.

El político neerlandés se refirió igualmente a las declaraciones del martes del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, en las que afirmó que su país no retirará a todos sus efectivos militares de Europa, sino que busca reasignarlos para priorizar la seguridad de Washington y alentar que los europeos tomen más responsabilidad en su defensa.

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"No estamos hablando de retirar a todas y cada una de las tropas estadounidenses de Europa. Estamos hablando de reasignar algunos recursos de una manera que maximice la seguridad estadounidense. No creo que eso sea malo para Europa, eso los alienta a asumir una mayor responsabilidad", dijo Vance a periodistas en la Casa Blanca.

Rutte afirmó hoy que el vicepresidente estadounidense “señaló acertadamente que Europa debe asumir un papel más importante”.

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“Europa asumirá un papel más importante junto con Canadá, una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte, asumiendo una mayor responsabilidad” en lo que se refiere a capacidades convencionales (no nucleares).

Por otra parte, Rutte subrayó que los aliados europeos y Canadá “han escuchado la llamada a la acción” hecha por EE.UU. para devolver la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueada por la guerra en Irán.

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Puso de relieve los compromisos bilaterales que están avanzando países como Francia, el Reino Unido o Bélgica, que “están acercando bazas militares esenciales al lugar de las operaciones”.

Diferentes países se han mostrado dispuestos a apoyar el desminado o el acompañamiento de barcos mercantes a través de Ormuz cuando se detengan las hostilidades, pero no hay una petición a la OTAN como organización de implicarse en una operación para garantizar la navegabilidad del estrecho.

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“La situación es dinámica, sigue desarrollándose”, reconoció el secretario general.

Al mismo tiempo, Rutte expuso que los aliados europeos están ahora “invirtiendo masivamente” en defensa, tras el acuerdo en la cumbre de La Haya el año pasado para llegar a una inversión militar del 5 % del PIB en diez años.

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Confió en que en la próxima cumbre, en julio en Ankara, se confirmen los pasos que los aliados están dando en ese camino. EFE

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