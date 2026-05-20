Agencias

Italia convoca al embajador israelí por vídeo "inaceptable" de un ministro sobre flotilla

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Roma, 20 may (EFE).- El Gobierno de Italia calificó este miércoles de "inaceptables" las imágenes difundidas por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, en las que se burla de activistas de la Flotilla Global Sumud maniatados en el suelo, y anunció la convocatoria del embajador israelí en Roma.

"Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir son inaceptables. Es inadmisible que estos manifestantes, entre ellos muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este tratamiento lesivo de la dignidad de la persona", señaló el Ejecutivo italiano en un comunicado.

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El Gobierno confirmó además que está actuando "de inmediato y al más alto nivel institucional" para obtener "la liberación inmediata de los ciudadanos italianos involucrados". EFE

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