Dreame lanzará la nueva serie de aspiradores X60 Pro, de la mano del sistema Cyber X para subir escaleras, el 27 de mayo

Dreame ha anunciado el lanzamiento de su nueva serie de robots aspiradores X60 Pro que, compuesta por los modelos Ultra Complete, Ultra Matrix y Master, tendrá lugar el próximo miércoles 27 de mayo, junto al nuevo Cyber X, el primer robot aspirador biónico con sistema de cuatro patas para subir escaleras.

La compañía prepara su evento de presentación de la nueva serie X60 Pro, que representa la gama de robots aspiradores más potente de la tecnológica, con modelos diseñados para satisfacer "distintas necesidades de los usuarios".

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En este sentido, dentro de la serie X60 Pro, Dreame dará a conocer el nuevo robot aspirador X60 Pro Ultra Complete, pensado para ofrecer una limpieza de alta precisión al llegar más lejos y detectar más suciedad, con capacidad para "actuar en cualquier rincón".

Este modelo se caracteriza por integrar el primer brazo robótico de doble articulación de Dreame con el sistema UltraExtend. Gracias a este brazo, el cepillo lateral puede alcanzar hasta 12 cm de distancia y la mopa se extiende hasta 18 cm, llegando a los rincones más fácilmente aunque estén alejados.

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Su funcionamiento se basa en una primera articulación que se despliega de forma similar a un hombro, mientras que el brazo oscilante de segundo nivel "se proyecta hacia adelante como si fuera un antebrazo". Así, Dreame ha asegurado que alcanza rodapiés, huecos bajo los muebles o patas de sillas.

Además, cuenta con el sistema AI OmniSight 3.0, que está compuesto por cámaras duales con inteligencia artificial (IA) de 120 grados y navegación Versalift. Gracias a ello, el robot puede reconocer más de 320 tipos de objetos y detectar obstáculos pequeños de unos 10 mm.

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A ello hay que sumarle que tiene una capacidad de respuesta de solo 0,1 segundos, "superando la velocidad del ojo humano". Igualmente, es capaz de superar obstáculos de hasta 10 cm.

Siguiendo esta línea, también incluye una luz azul proactiva diseñada para localizar manchas de líquidos transparentes que, junto con el AI OmniSight 3.0, reconoce estas manchas invisibles y activa automáticamente un modo exclusivo de fregado para eliminarlas.

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En cuanto a la potencia de aspirado, el X60 Pro Ultra Complete asegura una succión Vormax de 42.000 Pa, que se acompaña de un cepillo antienredos HyperStream DuoBrush 2.0 y un sistema de fregado térmico profundo de 280 RPM. En conjunto, la tecnológica ha indicado que elimina la suciedad incrustada y las manchas "en una sola pasada".

Junto al sistema de aspirado, también ofrece un sistema de fregado térmico profundo, que emplea agua caliente a 100 grados y enjuaga las mopas a través de 20 boquillas de pulverización en la tabla de lavado. Esto asegura una limpieza profunda y la eliminación de bacterias.

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Igualmente, su batería cuenta con una carga de alta velocidad de 11 A, gracias a que integra la tecnología PowerMaster, con lo que restaura el 24 por ciento de su capacidad en solo 5,5 minutos de carga. Además, Dreame ha detallado que ofrece hasta 1.000 metros cuadrados de limpieza con una sola carga y también cuenta con gestión inteligente de la energía.

X60 PRO ULTRA MATRIX Y X60 PRO MASTER

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Continuando con la nueva serie de robots aspiradores, Dreame también lanzará los nuevos modelos X60 Pro Ultra Matrix y el X60 Pro Master, que comparten las funciones avanzadas del modelo Ultra Complete con características adicionales que se adaptan a distintas necesidades.

En el caso del Ultra Matrix, la compañía ha incorporado una estación de intercambio de múltiples mopas que también incluye un compartimento para tres soluciones de limpieza. Esta estación permite utilizar distintas mopas de forma específica para zonas determinadas, evitando la contaminación cruzada a la hora de limpiar.

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Así, Dreame ha especificado que puede albergar hasta tres tipos de mopa e intercambiarlas según las necesidades concretas de cada espacio. Por ejemplo, empleando una almohadilla de fregado con cerdas de nilon para la grasa en la cocina, almohadillas de esponja con retención de agua para baños y almohadillas térmicas para otras habitaciones, manteniendo una temperatura constante en todo momento.

La tecnológica ha matizado que el X60 Pro Ultra Matrix también está disponible en la versión "visión", que cuenta con un panel de estación transparente que permite ver las mopas, acompañado de una iluminación Soft Dot Matrix, logrando un diseño pensado para integrarse en hogares "modernos".

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Finalmente, el robot aspirador X60 Pro Master es la versión más compacta al estar acompañado de una estación de carga, llenado y vaciado automáticos con unas medidas de 416 x 443 x 249 mm.

Según Dreame, la estación de carga ocupa menos espacio "que muchas tostadoras" y está pensada específicamente para encajar en cualquier hogar, independientemente del espacio.

CYBER X PARA SUBIR ESCALERAS

Ya presentado en IFA 2025, Dreame ha anunciado la llegada de Cyber X, que tendrá su presentación oficial junto a la serie X60 Pro, con algunas características mejoradas.

En concreto, se trata de la primera solución integral de limpieza de Dreame, que extiende la limpieza inteligente desde el suelo y los rincones hasta las escaleras, con capacidades avanzadas para el sector de la robótica doméstica.

Esto se debe a que incluye un sistema adaptativo de subida de escaleras diseñado para una movilidad versátil, con capacidad para gestionar múltiples diseños de escaleras, incluyendo las que cuentan con forma de L, las que tienen peldaños abiertos o las que son en forma de caracol.

La compañía ha asegurado que este sistema puede subir pendientes de hasta 42 grados y funciona "con eficacia" en escaleras alfombradas. No obstante, cuenta con limitaciones concretas como que la altura máxima del primer peldaño debe ser de 30 cm, sin embargo, una vez superado, es capaz de superar obstáculos de hasta 35 cm.

Para lograr todo ello, el Cyber X está equipado con un sistema biónico de cuatro patas (u orugas) que permiten que se desplace a una velocidad de 0,2 m/s, tardando alrededor de 27 segundos en subir un escalón.

Asimismo, la tecnológica ha indicado que sus orugas cuentan con un material de caucho de grado industrial, una estructura anticizallamiento y un sistema de triple freno, que proporcionan un agarre firme "en cualquier tipo de suelo", asegurando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios y del hogar.

Junto a este sistema de cuatro patas, también dispone de visión 3D ToF independiente para una navegación eficiente, que proporciona datos 3D completos de las escaleras en un único escaneo vertical amplio. Por otra parte, Dreame ha matizado que cuenta con una batería de 5.200 mAh para garantizar la limpieza en múltiples niveles para hogares o espacios de gran tamaño.

Este sistema Cyber X es compatible con la serie X60 Pro a través de módulos dedicados compatibles para subir escaleras y será compatible con otros modelos próximamente.

Con todo, Dreame dará a conocer todas las características de Cyber X, junto con todos los detalles de la nueva serie X60 Pro, en un evento internacional previsto para el próximo miércoles 27 de mayo.

Además, Dreame ha adelantado que, para celebrar el lanzamiento de la serie X60 Pro, los primeros compradores de los nuevos robots aspiradores podrán ganar un Cyber X de regalo.