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Detenidas en Alemania dos personas acusadas de espiar para China

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Las fuerzas de seguridad de Alemania ha detenido este miércoles en la ciudad de Múnich a dos personas acusadas con presuntos vínculos con varias universidades que estarían realizando actividades de espionaje para los servicios de Inteligencia del Gobierno de China.

La Fiscalía, que ha identificado a los sospechosos como Xuejun C. y Hua S., un matrimonio, ha indicado que el objetivo de ambos era "hacerse con información científica sobre últimas tecnologías para su aplicación militar", por lo que se ha procedido a realizar sendos registros en las viviendas y lugares de trabajo de los dos detenidos.

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En un comunicado, la Fiscalía germana ha especificado que los dos contaban con contactos importantes, entre ellos de catedráticos de esferas como la ingeniería aeroespacial, la informática o la inteligencia artificial". Los sospechosos se habrían hecho pasar en todo momento por intérpretes o trabajadores de una empresa automovilística.

El caso ha propiciado además una serie de operaciones policiales en los estados federados de Berlín, Brandeburgo, Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia, entre otras. Está previsto que ambos tengan que presentarse en los juzgados este mismo miércoles, donde la Justicia decidirá si mantenerlos bajo arresto preventivo a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

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