Convocadas más de 200 ayudas al estudio para promover la educación superior entre ecuatorianos residentes en España

La Embajada de Ecuador en España y Planeta Formación y Universidades, la red de educación superior de Grupo Planeta, presentan la tercera edición de su programa de ayudas al estudio para ciudadanos ecuatorianos residentes en España.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la educación superior de calidad entre jóvenes que buscan desarrollo profesional para generar progreso positivo en sus comunidades, según han informado los impulsores de estas ayudas.

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La embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade Muñoz, ha destacado el impacto de estas becas: "Siguiendo la visión del presidente Daniel Noboa, impulsamos esta tercera edición de las Ayudas al Estudio convencidos de que la educación transforma vidas, amplía las oportunidades de acceso al empleo y contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos residentes en España".

Por su parte, el CEO de Planeta Formación y Universidades, Carlos Giménez, ha señalado el compromiso "por desarrollar y mejorar las competencias y habilidades del talento internacional, mediante la excelencia académica que caracteriza a Planeta Formación y Universidades".

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En esta tercera edición, el programa ofrecerá 204 ayuda al estudio para programas de Ciclo Formativo de Grado Medio, Ciclo Formativo de Grado Superior, Grado, Postgrado, Formación Continua y Doctorado, cubriendo así todos los niveles de educación superior.

Los estudiantes podrán elegir entre cerca de 148 programas, distribuidos en 10 áreas de conocimiento, que Planeta Formación y Universidades ofrece junto a las siguientes instituciones: EAE Business School (en sus campus de Madrid y Barcelona), VIU - Universidad Internacional de Valencia, Planeta FP, UNIE Universidad, OBS Business School, EsDesign Escuela Superior de Diseño de Barcelona, ??BIU Broward International University, Universitat Carlemany, The Core School, Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui, INESDI o Iberonex.

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La colaboración entre las entidades contempla tres tipos de ayudas al estudio, desde las que cubren el 100% de la formación, a la segunda tipología que cubre el 75% de los estudios y el tercer tipo de ayudas, que ascienden al 50% del coste de la formación.

La convocatoria para acceder a estas ayudas estará abierta desde hoy, 20 de mayo, hasta el 13 de julio de 2026 y estarán destinadas a programas que comiencen durante el segundo semestre de este año. La inscripción de los estudiantes podrá ser realizada en línea a través de 'https://ayudasestudioecu.planetaformacion.com/'.

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Los interesados en el programa de ayuda deberán cumplir los requisitos de las bases legales establecidas. Además, la selección se realizará en base al expediente académico y, en caso de empate, por orden de inscripción.