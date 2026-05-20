Almodóvar avisa en Cannes de que "Europa nunca debe someterse a Trump": "Hay que ser escudo frente a estos monstruos"

Pedro Almodóvar ha asegurado que los artistas tienen el "deber moral" de pronunciarse sobre las situaciones que atraviesan a la sociedad y ha advertido en Cannes que "Europa nunca debe someterse a Trump".

"Los creadores deben pronunciarse, lo peor que podría pasar es permanecer en silencio o ser censurados. Creo que estamos obligados, que tenemos la obligación moral de hablar de todas estas cosas. Y como europeos, también tenemos que convertirnos en una especie de escudo frente a estos monstruos, como Trump, Netanyahu o el ruso. Tenemos que actuar como un escudo frente a esta locura. En Europa, no debemos someternos nunca a Trump", ha señalado Almodóvar durante la rueda de prensa de 'Amarga Navidad' en el Festival de Cannes, donde opta a la Palma de Oro, junto con 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra', de Los Javis.

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El cineasta manchego ha exigido a los líderes mundiales que respeten las leyes internacionales y, en concreto, se ha dirigido al presidente de los Estados Unidos, que "debe saber que hay un límite para todo su delirio y locuras". "Europa nunca va a hacer un vasallaje con respecto a las políticas de Trump", ha insistido.

Almodóvar, que ha lucido una chapa de 'Palestina libre', ha afirmado que el silencio y el miedo son "síntomas de que las cosas van mal". "Es una señal grave de que la democracia se está desmoronando", ha precisado.

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El cineasta también ha señalado que a los artistas les afecta "mucho" la preocupación por la censura, al ser preguntado por "la crisis de Hollywood y la amenaza de Canal Plus", cuyo director insinuó incluir en una lista negra a los artistas que firmaran una carta abierta en contra del principal accionista de la compañía.