Vance dice que reordenación de tropas de EE.UU. busca que Europa asuma más responsabilidad

Washington, 19 may (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que su país no retirará a todos sus efectivos militares de Europa, sino que busca reasignarlos para priorizar la seguridad de Washington y alentar que los europeos tomen más responsabilidad en su defensa.

"No estamos hablando de retirar a todas y cada una de las tropas estadounidenses de Europa. Estamos hablando de reasignar algunos recursos de una manera que maximice la seguridad estadounidense. No creo que eso sea malo para Europa, eso los alienta a asumir una mayor responsabilidad", dijo Vance a periodistas en la Casa Blanca.

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El número dos de la Administración estadounidense insistió en que su país "no puede ser el policía del mundo" y lo que intentan es ser "buenos aliados".

"El presidente (Donald Trump) no ha dicho, aunque podría haberlo hecho, que vaya a retirar a todas las tropas de Europa, sin embargo, Europa debe valerse por sí misma", indicó Vance sobre la orden de Trump de retirar 5.000 militares de Alemania, un gesto interpretado como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz.

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El mandatario republicano llegó a insistir días después en que esta reducción podría ser mayor y adelantó a principios de mes que estaría considerando la posibilidad de retirar a militares también de Italia, después de que la primera ministra, Giorgia Meloni, defendiera al papa León XIV frente a los ataques del estadounidense.

Preguntado por un movimiento de efectivos en Polonia, Vance indicó que no han reducido la presencia en ese país europeo, sino que lo que hicieron fue "posponer un despliegue de tropas previsto", lo cual no "constituye una reducción si no que es simplemente un retraso habitual en la rotación" de efectivos.

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Trump ha reiterado sus críticas hacia los miembros de la OTAN, a los que acusa de no respaldar a Washington en la guerra contra Irán iniciada por EE.UU. junto a Israel sin consultar previamente a sus aliados.

Hoy mismo los jefes de la Defensa de la Alianza afirmaron que la próxima salida de 5.000 soldados estadounidenses de Europa no afecta a la capacidad de disuasión y defensa del bloque. EFE

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