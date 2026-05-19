Paraguay anuncia que exportará carne aviar a Emiratos Árabes tras recibir autorización

Asunción, 19 may (EFE).- Paraguay exportará "productos cárnicos de la especie aviar" a Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras recibir el aval de las autoridades de ese país, informó este martes el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de la nación suramericana.

La autoridad sanitaria destacó en un comunicado que la apertura del mercado emiratí "abre oportunidades" para el crecimiento de los despachos de cárnicos paraguayos.

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En ese sentido, señaló que EAU es "uno de los principales importadores de carne aviar del Medio Oriente", con compras por unos 1.300 millones de dólares en 2025.

En enero pasado, el Senacsa informó que Paraguay obtuvo la habilitación para enviar carne ovina a ese país árabe.

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Las exportaciones locales de carne aviar totalizaron 10,2 millones de dólares al cierre de 2025, un 26,9 % menos que en 2024, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Vietnam fue el principal destino de la carne aviar en 2025, con una participación del 23,1 % sobre el valor total exportado, seguido de Albania (22,5 %).

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El 8 de mayo pasado, el presidente de Taiwán, William Lai, anunció la apertura del mercado de esa isla a la carne aviar paraguaya.EFE