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Mueren seis personas y decenas resultan heridas por ataques rusos en diferentes partes de Ucrania

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Las autoridades ucranianas han informado de la muerte de seis personas, además de decenas de heridos, como consecuencia de los ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia han venido lanzando en las últimas horas sobre varias partes del país.

En Chernígov, en la zona norte, se han sentido los ataques con misiles rusos en el centro de la ciudad de Priluki, en un área comercial, donde han muerto dos personas y una veintena más ha resultado herida, entre ellas un menor de edad, según ha detallado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

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Otras dos personas más han muerto en Glujov, provincia de Sumi, tal y como ha contado el gobernador Oleg Grigorov. "Lamentablemente, dos hombres, de 58 y 52 años, perdieron la vida. Cuatro personas más resultaron heridas (...) Todos fueron hospitalizados", ha trasladado en un mensaje en sus redes sociales.

Por otro lado, el Ejército ruso ha estado bombardeando este martes trece localidades de Járkov, matando a dos personas más y dejando una docena de heridas. El gobernador de la provincia, Oleg Sinegubov, ha precisado que el Ejército ruso utilizó cuatro bombas aéreas guiadas y 55 drones de diversos modelos.

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Asimismo, las autoridades ucranianas han informado de ataques rusos durante la pasada noche en otras partes del país como Odesa, Dnipropetrovsk, y Kiev.

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