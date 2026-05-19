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Merz dice que espera que Xi influya sobre Putin para que ponga fin a la guerra

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Berlín, 19 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que esperaba que el presidente chino, Xi Jinping, aproveche la visita a Pekín de su homólogo ruso, Vladimir Putín, para ejercer influencia sobre él para que ponga fin a la guerra de Ucrania.

"No esperamos que haya un cambio fundamental en las relaciones estratégicas entre China y Rusia, pero sí tenemos la esperanza de que el presidente Xi Jinping ejerza influencia sobre el presidente Putin para que ponga fin a esta guerra que no puede ganar", dijo Merz en una comparecencia conjunta con el presidente de turno de la Confederación Helvética, Guy Parmelin.

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Merz dijo también que naturalmente los europeos observarán con atención la visita, lo mismo que habían estado atentos a la que había realizado a China el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Putin llegará este martes a Pekín y mañana se entrevistará con Xi.

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China ha aumentado su importancia como socio comercial para Rusia debido a las sanciones impuestas sobre Moscú por los países occidentales.EFE

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