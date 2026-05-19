La industria alimentaria reclama más medidas para paliar el impacto por el alza de costes energéticos

La industria española de alimentación y bebidas ha reclamado que se adopten más medidas y "con carácter urgente" para paliar el impacto del alza de los costes energéticos, de los fertilizantes y la repercusión en la competitividad de las empresas del sector en un contexto de volatilidad por el conflicto en Oriente Próximo.

Ante la prolongación de este conflicto bélico, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, considera que es "vital ahondar en nuevas medidas, además de las hasta ahora adoptadas por el Gobierno, como establecer un mecanismo de ayudas directas que permita compensar el incremento extraordinario de los costes derivados de la guerra".

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"En el inicio de la crisis tuvimos una reunión con los ministros Planas y Cuerpo y creemos que actuaron rápido con las medidas adoptadas, pero seguirmos viendo una presión muy grande sobre los costes energéticos y fertilizantes. Nadie sabe lo que va a durar esto, por lo que creemos que es el momento de solicitar nuevas medidas para que el impacto de costes no tenga una repercusión directa en el consumidor, en el empleo y en las empresas", ha asegurado durante la presentación del informe económico de la industria alimentaria.

Esta industria considera "importante" que se mantenga la competitividad facilitando el acceso a las materias primas y suministros amenazados por este conflicto bélico, abriendo las importaciones españolas a otros mercados alternativos, y el apoyo a la exportación, por ejemplo, simplificando los trámites aduaneros y habilitando 'green lanes' que faciliten el tránsito ágil de mercancías a través de las fronteras.

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Por último, FIAB cree que es necesario equilibrar la presión fiscal y administrativa a la extraordinaria situación actual, por lo que han vuelto a solicitar al Ejecutivo español la suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.